Marettimo Italian Film Fest 2025: sei giorni di cinema, cultura e spettacolo sull’isola più lontana delle Egadi

Torna anche quest’anno, per la sua sesta edizione, il Marettimo Italian Film Fest, in programma dal 14 al 19 luglio 2025. L’evento, organizzato dall’associazione culturale SoleMar Eventi, trasformerà il suggestivo porticciolo dell’isola di Marettimo in un’arena di cinema sotto le stelle, incontri con protagonisti dello spettacolo e appuntamenti dedicati all’ambiente e alla cultura. La manifestazione, gratuita e aperta al pubblico, si conferma come uno degli appuntamenti estivi più attesi nel panorama cinematografico italiano, unendo l’incanto di una location incontaminata alla passione per il grande schermo.

Un viaggio tra passato e presente del cinema italiano

In programma una retrospettiva dedicata alla commedia italiana, con la proiezione in versione restaurata 4K del cult Sapore di mare, accanto a film recenti come Napoli/New York, Afrodite, Io e te dobbiamo parlare e L’abbaglio. Le proiezioni saranno accompagnate da talk e incontri con attori, registi e produttori.

Grandi ospiti attesi sull’isola

Tra i nomi già confermati: Massimiliano Gallo, Claudia Gerini, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Antonio Catania, Matteo Martari, Licia Colò, insieme a Gabriella Buontempo, Federica Lucisano e Giordano Bruno Guerri. A moderare le serate, i conduttori Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato alla voce di Rita Forte, che si esibirà in tutte le serate.

Premiazioni e serata conclusiva

Il festival si concluderà sabato 19 luglio con la cerimonia di consegna dei premi “Stella Maris”, che celebrano le eccellenze artistiche e culturali, seguita da un concerto live del cantautore Ron, tra i più amati della scena italiana.

Eventi collaterali: tra dibattiti, cucina e comicità

Spazio anche agli appuntamenti collaterali con il Variety Village de “I Profumi del Mare 2.0”, che ospiterà dibattiti, cortometraggi e cooking show a cura dello chef Giuseppe Giuffré. L’area sarà animata dal comico e attore Stefano Masciarelli, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua verve ironica.

Il Marettimo Italian Film Fest 2025 si conferma un evento che unisce arte, intrattenimento erendendo l’isola di Marettimo un palcoscenicoper celebrare il cinema italiano.