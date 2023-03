Matrix Revolutions, l'attrice che morì prima della fine delle riprese

Matrix Revolutions è il terzo capitolo della saga dedicata a The Matrix, che va in onda questo pomeriggio alle 14.32 su Italia 1. Per molto tempo si è considerato Matrix Revolutions come il capitolo che concludeva la trilogia diretta dalle sorelle Wachowski. Nel 2019, però, è stata diffusa la notizia - accolta con gioia dai fan - che era in lavorazione un quarto episodio della saga di Matrix diretto da Lana Wachowski che vedrà anche il ritorno dei due attori protagonisti nei ruoli di Neo e Trinity.

Matrix Revolutions, la trama

Il terzo film della saga si apre dopo la distruzione della città ribelle di Zion, quando la guerra tra uomini e macchine ha raggiunto il suo picco e l'umanità è sempre più in pericolo. Neo (Keanu Reeves) si risveglia dopo aver perso i sensi, ma niente intorno a lui ha l'aria familiare. Si rende allora conto di non essere né all'interno di Matrix né nel mondo reale, ma in una dimensione intermedia, di transito, dalla quale prova a scappare. Intanto Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss) si recano dall'Oracolo (Mary Alice), nella speranza di trovare un modo per risvegliare il loro collega. Proprio Neo, prima di essere risvegliato, viene avvisato dall'Oracolo di prestare la massima attenzione all'agente Smith (Hugo Weaving), che ormai è una sorta di suo alter-ego. Con il pericolo che lo circonda e lo minaccia da ogni direzione, Neo cercherà in ogni modo di fermare la guerra con le macchine, mentre l'Agente Smith continua a vedere i suoi poteri crescere a dismisura.

La morte di Gloria Foster