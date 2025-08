Mel Gibson torna con due sequel de "La Passione di Cristo": Monica Bellucci sarà Maria Maddalena

Nel periodo in cui i sequel sembrano essere l'unica opzione per le produzioni internazionali ecco arrivare l'annuncio più atteso: "La Resurrezione di Cristo", sequel del celebre film "La passione di Cristo" diretto da Mel Gibson, uscirà nel 2027 non in una bensì in due parti. Ventitrè anni dopo l'uscita della pellicola, con la quale Gibson ha raccontato le ultime dodici ore di vita di Gesù, Hollywood Reporter anticipa che l'attore e regista americano sta portando avanti le riprese del film e la prima parte arriverà nelle sale in occasione del Venerdì Santo, il 26 marzo 2027, mentre la seconda parte uscirà 40 giorni dopo, il giorno dell'Ascensione, che cade il 6 maggio 2027. Una timeline studiata appositamente per seguire la narrazione della Resurrezione.

Come già era accaduto per "La passione di Cristo", il sequel sarà girato anche in Italia tra Roma e Cinecittà ma Gibson tornerà anche in Basilicata, a Matera, e in Puglia - tra Ginosa, Gravina Laterza e Altamura - dove era già stato nel 2004 con il suo precedente film. " Gibson sta producendo l'ambizioso progetto insieme al suo socio della Icon Productions, Bruce Davey ", fa sapere il sito americano Hollywood Reporter. Inizialmente prevista per il 2026, l'uscita del film è stata posticipata per l'imponente progetto che sta dietro al film, al quale Mel Gibson sta lavorando da quasi dieci anni.

Il cast e il ritorno di Monica Bellucci

La produzione del film passa nelle mani della Lionsgate, che ha confermato l'uscita delle due parti del film per il 2027, ma intanto le indiscrezioni più importanti riguardano il cast. Sempre secondo la stampa americana "La Risurrezione" dovrebbe vedere il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù Cristo e Maia Morgenstern e Francesco De Vito dovrebbero riprendere i loro ruoli della Madonna e di San Pietro. Il pubblico italiano non dovrebbe rimanere deluso per il ruolo di Maria Maddalena che, sempre secondo Hollywood Reporter, sarà ripreso da Monica Bellucci. Non è chiaro, invece, se la pellicola sarà vietata ai minori come accadde per "La passione di Cristo".

"Sarà un evento epocale"

Le prime dichiarazioni ufficiali su "La Resurrezione di Cristo" è arrivata da Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, che produce la pellicola: " Si tratta dell'evento cinematografico più atteso dell'ultima generazione. È anche un film cinematografico maestoso e spettacolarmente epico che lascerà gli spettatori di tutto il mondo senza fiato.

Mel è uno dei più grandi registi del nostro tempo e questo progetto è profondamente personale per lui e rappresenta la vetrina perfetta per il suo talento di regista. Il mio rapporto con Mel e Bruce risale a 30 anni fa e sono entusiasta di collaborare ancora una volta con loro a questoper il pubblico".