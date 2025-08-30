Striscia, la gravidanza, il burrascoso addio: la storia d'amore tra Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers

A poche settimane di distanza dall'inizio della nuova stagione di Domenica In, si fa sempre più insistente la voce che a condurre il programma al fianco di Mara Venier ci sarà, tra gli altri, Teo Mammucari. Il conduttore è reduce da un anno difficile cominciato con la disastrosa intervista fatta a Belve e terminato con una pausa dagli impegni professionali. A complicare la situazione sono state le parole al vetriolo pronunciate dall'ex compagna, Thais Wiggers, con la quale Mammucari ha avuto una relazione dal 2006 al 2010. Una storia d'amore che tenne banco sulle pagine delle riviste di gossip anche dopo l'addio.

Il colpo di fulmine

Agosto 2006. Teo Mammucari è alla guida di Cultura Moderna al fianco di Juliana Moreira e del Gabibbo. Gli studi dove si registrano le puntate del suo show sono adiacenti a quelli di Striscia la notizia ed è proprio nel backstage che il conduttore incontra Thais Souza Wiggers. Lei ha 22 anni ed è la velina bionda al fianco di Melissa Satta. Tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine e poco importa che il conduttore, uno dei volti di punta di Mediaset, abbia quasi vent'anni in più di Thais.

Le prime foto sulle riviste

Nell'ambiente televisivo si fanno insistenti le voci sulla frequentazione tra Teo e Thais, ma le prime foto di coppia escono su Diva e Donna solo a marzo 2007. Le foto scattate dai paparazzi mentre la coppia è in giro per Roma documentano una grande intesa tra il conduttore e la velina, che trascorrono la loro prima estate insieme tra il Brasile, terra natale di Wiggers, e l'Italia. La passione brucia tra Mammucari e la modella brasiliana e nel giro di pochi mesi la coppia è pronta ad allargare la famiglia.

L'annuncio della gravidanza

Gennaio 2008. Sui siti di gossip si diffonde un'indiscrezione bomba: "Thais è incinta". La velina non conferma ma le voci arrivano negli studi di Striscia la notizia e Thais non può più tenere nascosta la dolce attesa. Antonio Ricci corre ai ripari, sostituendola con Veridiana Mallmann, ma il cambio della guardia sul bancone del popolare tg satirico è la conferma ufficiale che Teo Mammucari sta per diventare padre e il gossip decolla. Durante un'intervista il conduttore scherza sul concepimento: " Era il 9 settembre, tornando da Monza abbiamo deciso di fare un bambino. Detto fatto. È una cosa molto bella e la vogliamo vivere tranquillamente ".

La nascita di Julia

Il 4 giugno 2008 in una clinica privata di Roma nasce Julia Mammucari. Mentre Teo sceglie la via della riservatezza, evitando annunci social, Thais da il benvenuto alla sua bambina con un tenero post pubblicato su Instagram. La maternità non frena Thais che, pochi mesi dopo la nascita di Julia, torna in tv su GXT alla guida del programma American Gladiators al fianco di Pierluigi Pardo. Mammucari invece, dopo la cancellazione di Festivalbar, torna in onda con lo show Primo e ultimo.

Tra lavoro e difficoltà

La nascita della piccola Julia scombina le dinamiche di coppia e gli impegni lavorativi del conduttore portano Teo e Thais a vivere un momento molto impegnativo dal punto di vista emotivo. Nel 2009 lui è impegnato su più fronti: prima al fianco di Belen Rodriguez alla guida di Scherzi a parte poi con Sarabanda. Il matrimonio, di cui Mammucari aveva parlato poco prima della nascita di Julia, sembra destinato a non essere mai celebrato.

La crisi e il viaggio a Miami

Agosto 2009. Da settimane si parla della crisi che Thais e Teo stanno attraversando. La coppia ha trascorso l'estate separata e la velina è volata in Brasile con la figlia per stare con la sua famiglia. Mammucari non rilascia dichiarazioni ma è evidente che in amore le cose non stiano andando per il verso giusto. Quando Thais rientra dal Sud America, la coppia decide di fuggire in Florida, a Miami, per cercare di recuperare il rapporto ma neanche il viaggio riesce a ricucire lo strappo e una volta tornati a Roma la coppia torna a vivere vite separate.

L'addio e il comunicato

Gennaio 2010. Con un comunicato ufficiale affidato all'Adnkronos, Mammucari annuncia la separazione dalla compagna. " Abbiamo provato ad andare d'accordo ma ci sono cose che non hanno funzionato. La nostra relazione di coppia è finita ma ne è iniziata un'altra, quella da genitori di Julia, nostra figlia. Abbiamo preferito annunciare noi questa cosa prima di finire in pasto al gossip più spregiudicato. Lei ora torna alla sua vita e io alla mia. L'unica cosa che ci interessa in questo momento è condividere l'amore per nostra figlia e riuscire ad essere dei buoni genitori". È la conferma che la loro storia è giunta al capolinea.

Teo Mammucari e Thais Wiggers oggi

Nonostante siano passati molti anni dall'addio i rapporti tra Mammucari e l'ex compagna sono rimasti complicati.

Finalmente conoscete anche voi la persona con cui provo a dialogare da 18 anni