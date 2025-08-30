Al Saint Georges Premier di Monza un’ospitalità da Formula Uno

Per il Gran Premio di Formula Uno di Monza, in programma dal 5 al 7 settembre 2025, torna l’accordo tra All Sport e il ristorante Saint Georges Premier nel capoluogo brianzolo. La struttura, immersa nel Parco della Villa Reale di Monza, sarà ancora una volta la sede ufficiale dell’hospitality legata all’evento, con pacchetti dedicati agli spettatori che scelgono di abbinare la gara a un contesto più riservato.

Il pacchetto predisposto comprende biglietti di tribuna – con preferenza per la Parabolica, ma anche con altre opzioni disponibili – un servizio navetta da e per l’autodromo e l’accesso al ristorante, dove verranno serviti colazioni e pranzi in formula buffet. L’offerta prevede inoltre l’utilizzo di un simulatore di guida di Formula 1, installato per l’occasione, e la possibilità di seguire prove e gara anche sugli schermi collocati all’interno della struttura.

Gli ospiti avranno così due possibilità: assistere dal vivo dalle tribune dell’autodromo oppure restare al Saint Georges, che sarà allestito con ambientazioni a tema e trasmissioni in diretta. Le sale, di diverse dimensioni e con capienza fino a 300 persone, saranno disponibili per accogliere gruppi o eventi privati.

Dal punto di vista gastronomico, il ristorante proporrà i piatti firmati dal resident chef Giuliano Fusaro, affiancato dalla consulenza di Roberto Conti, già insignito di stella Michelin. La cucina seguirà la linea che caratterizza il locale: rivisitazione di classici e piatti di gusto contemporaneo, con un menù che non si discosta dall’offerta consueta ma viene adattato per l’occasione.

Il Saint Georges Premier, che già durante l’anno ospita cerimonie ed eventi aziendali, si ripropone così come punto di riferimento anche per la clientela del Gran Premio. Un’operazione che da un lato risponde alla domanda di ospitalità collegata a uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti in Italia, dall’altro conferma la strategia del ristorante di legarsi a manifestazioni di grande visibilità.

L’iniziativa, nata negli anni scorsi, punta a intercettare un pubblico di appassionati e di aziende interessate a un contesto più raccolto rispetto alle aree comuni dell’autodromo. A renderlo possibile è anche la collocazione del locale, con l’ingresso da via Enzo Ferrari a Vedano al Lambro, a pochi passi dal circuito.

Il ristorante rimane aperto tutti i giorni a

pranzo e cena, con chiusura la domenica sera, il lunedì e il martedì. Per il week-end del Gran Premio, però, la programmazione sarà interamente orientata all’accoglienza dei tifosi e degli ospiti che scelgono questa formula.