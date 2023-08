Michael Collins, la vera storia del rivoluzionario irlandese che sfidò il Regno Unito

Uscito nel 1996 e tratto da un'incredibile storia vera, Michael Collins è la pellicola diretta da Neil Jordan che va in onda questa sera alle 21.00 su Iris. Grazie alla sua interpretazione in questo film, Liam Neeson ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al festival di Venezia del 1996.

Michael Collins, la trama

Michael Collins (Liam Neeson) è una figura di spicco della lotta dell'Irlanda per ottenere l'indipendenza dalla Gran Bretagna. L'anno è il 1916 e i "ribelli" irlandesi sono costretti a leccarsi le ferite dopo la sconfitta ottenuta in quella che è passata alla storia con il nome di Insurrezione di Pasqua. Michael Collins, che ha appena concluso la sua pena detentiva, capisce che per ottenere qualcosa bisogna cambiare strategia. Se si sfida apertamente l'impero britannico le possibilità di riuscita sono minime, proprio per la disparità tra le due realtà politiche. Così Collins comincia una stagione del terrore, tra omicidi di agenti inglesi e guerriglie urbane che, pochi anni dopo, convincono la Gran Bretagna a sedersi al tavolo per discutere un possibile compromesso. Per volere del presidente del suo partito (Alan Rickman), Michael Collins viaggia verso Londra. Tuttavia, il risultato delle negoziazioni porta gli indipendentisti irlandesi a voltargli le spalle, mentre il suo migliore amico (Aidan Quinn) lo rinnega dopo aver scoperto un cocente tradimento. Senza che ne sia quasi consapevole, Michael Collins diventa l'ago della bilancia di una guerra civile interna, dove la luce da seguire è sempre quella dell'indipendenza.

La vera storia dietro il film