"Il miglior cattivo...": così Stephen King celebra Harry Potter

Su Italia 1 continua ad andare in onda la maratona dedicata a Harry Potter che questa sera torna alle 21.20 con il quinto capitolo, Harry Potter e l'ordine della fenice. Si tratta del primo film che fa precipitare Harry Potter in un mondo più oscuro e violento. Se fino a Il calice di fuoco l'atmosfera della saga di J.K. Rowling era incentrata più sulla meraviglia di un mondo magico tutto da scoprire, dopo il finale del quarto episodio, quando Harry si trova a fronteggiare il suo nemico, la saga precipita nell'oscurità.

Harry Potter e l'ordine della fenice, la trama

La morte di Cedric Diggory e il ritorno di Voldemort (Ralph Fiennes) gravano come macigni sulla coscienza di Harry Potter (Daniel Radcliffe) che, oltretutto, deve subire l'affronto di non essere creduto da nessuno. La popolazione magica sembra voler rifiutare il ritorno di Colui che Non Deve Essere Nominato e tutti sembrano trovare alquanto facile sminuire tutte le cose raccontate dal giovane mago. Dopo aver rischiato di essere espulso da Hogwarts, Harry comincia il suo quinto anno, tra la preparazione agli esami e l'arrivo di un nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, Dolores Umbridge (Imelda Staunton), impiegata al Ministero che sembra avere il solo scopo di non permettere alle giovani menti di fare domande scomode. Con l'aiuto di Ron (Rupert Grint) e di Hermione (Emma Watson), Harry decide però di organizzare un ordine segreto per insegnare ai suoi compagni a combattere, per non farsi trovare impreparati qualora Voldemort decidesse di tornare di nuovo all'attacco.

La recensione di Stephen King

Nonostante ormai sia costantemente al centro della bufera per le sue posizioni transfobiche che le sono costate insulti e minacce, non si può non dare merito a J.K. Rowling di aver creato un universo prima letterario e poi cinematografico in grado di dare uno standard da seguire al mondo del fantasy per ragazzi. Harry Potter ha avuto un tale successo da plasmare davvero l'immaginario collettivo e capace di sedurre non solo il giovane pubblico di riferimento, ma anche lettori e spettatori di generazioni diverse e di provenienza diversa, che più che il fantasy per ragazzo amano magari l'horror. In questo senso è emblematica la recensione fatta da Stephen King per un editoriale di Entertainment Weekly.