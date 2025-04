Minecraft, debutto da record

Ascolta ora 00:00 00:00

Clamoroso al Cibali. Un film Minecraft (Jack Black nella foto) non solo debutta primo, ma stabilisce, con il suoi 4.755.919 euro, il record del miglior esordio di questo 2025, superando un altro titolo tratto da un videogioco, Sonic 3 Il film. Ci si poteva aspettare che andasse bene, ma non con una media di 10.097 euro per schermo. Il segreto? Si è puntato esclusivamente, ma in maniera intelligente, sul pubblico dei bambini under 8, strizzando l'occhio anche ai nostalgici del videogame; una pellicola che fa il suo, pur senza grande fantasia. Tanto è bastato per dare l'assalto alle sale, nonostante le belle giornate, rivitalizzando il box office generale che ha chiuso con un +75% rispetto ad analogo periodo 2024. Molto positivo è stato anche il debutto, al quinto posto, con 210.669 euro, del riuscito La Vita da Grandi, che racconta la storia vera di Omar, ragazzo autistico che vuole rendersi indipendente con l'aiuto di sua sorella Irene. Settimo, invece, Guglielmo Tell, esordio timido con meno di 100mila euro in cassa (99.957 euro, per la precisione). Chiude la top ten del fine settimana The Last Showgirl (87.

969 euro), con Pamela Anderson che fa il verso a se stessa e si toglie la soddisfazione di lasciare fuori dai dieci Cronenberg con il suo brutto The Shrouds (80.093 euro). Solo tredicesimo anche il thriller Il Critico (70.774 euro) cui non è bastato un ottimo Ian McKellen.