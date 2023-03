“Mixed by Erry”, il racconto in chiave epica della nascita della pirateria

“Mixed by Erry”, il nuovo film di Sidney Sibilia, già autore della trilogia “Smetto quando voglio” e del deludente “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose”, è una pellicola ritmata e divertente su una storia italiana realmente accaduta. La filmografia del regista è incentrata su imprese fuori dal comune e “Mixed by Erry” non fa eccezione. L’avventura anarchica di tre fratelli intraprendenti e sfacciati, autentici outsider, è ispirata al saggio “Mixed By Erry - La storia dei fratelli Frattasio” della giornalista Simona Frasca (che firma anche la sceneggiatura insieme a Sibilia e Armando Festa).

Siamo a Napoli negli Anni 80. Enrico Frattasio (Luigi D’Oriano) è un ragazzo che sogna di fare il deejay, mestiere improbabile per uno come lui, vale a dire d’indole goffa e insicura. Il giovane però ha un’intelligenza viva ed è davvero competente nel settore musicale perciò, con l’aiuto dei due fratelli, si reinventa e mette a frutto la sua passione in un modo non solo originale ma pioneristico: il commercio di cassette contenenti compilation fatte su misura da loro. Educati all’arte della contraffazione dal padre (il quale truffa i turisti con bottiglie di whisky che in realtà contengono tè), i tre fratelli conquistano il rione, poi la città, poi l’Italia intera. Forti di picchi di 60000 cassette vendute al giorno e sopravvissuti con sagacia anche all’avvento del compact disc, i fratelli Frattasio diventano i burattinai dell'etichetta discografica più importante d'Italia per numero di vendite. Il fatturato da capogiro attira inevitabilmente l’attenzione della grande criminalità, delle major ufficiali e della Guardia di Finanza. A consacrazione dell’ascesa repentina e inarrestabile arriva il fatto che, a un certo punto, le cassette firmate “Mixed by Erri” verranno a loro volta falsificate.

Sibilia si concentra sul lato romantico della vicenda, su come tutto nasca dal semplice sogno di un ragazzo e si sviluppi grazie alla sua nobile volontà di rendere accessibile la musica a chi non può permettersi di comprare i nastri originali. Da spettatori siamo testimoni di una specie di sogno americano in salsa napoletana, come a dire che i traguardi ambiziosi si possono raggiungere anche se si è nati a Forcella, ammesso si abbia il talento per gli espedienti.

"Mixed by Erry" è senz’altro un’opera godibilissima, ben scritta e ben girata, in grado di parlare a più generazioni e il cui intento è principalmente quello di esaltare la fratellanza e lodare l’ingegno umano. Erri ebbe l’intuizione di inserire, in coda a ogni cassetta, un paio di canzoni dello stesso genere o di autori affini, una mossa di marketing geniale che anticipò di fatto quel che oggi fa l’algoritmo sulle moderne piattaforme streaming.

Che i protagonisti siano un modello negativo si deduce solo dall’incipit, in cui è subito chiaro che siano stati condannati a quattro anni e sei mesi di reclusione. Ciò detto, è indubbio che il film non rimarchi mai troppo la differenza tra arte di arrangiarsi e disprezzo delle regole. Era un periodo in cui non esisteva ancora una normativa in merito alla contraffazione musicale (la FPM - Federazione contro la pirateria musicale e multimediale nascerà solo nel 1996). Questo temporaneo vuoto normativo permette al regista di essere gentile con i suoi protagonisti, ritratti come giovani un po’ stralunati e non del tutto consapevoli dell’illegalità del proprio agire, soprattutto perché nati e cresciuti in luoghi in cui è normale avvalersi di lavoratori al nero e non tenere minimamente la contabilità.

Malgrado l’approccio favolistico con cui si racconta questo atipico riscatto socio-economico, non si nasconde mai che i personaggi si muovano tra disoccupazione e guerre di camorra o che ricorrano all’aiuto economico a strozzo del boss locale e si avvalgano per i propri affari della preesistente rete di contrabbandieri.

Tra i tre bravissimi attori emergenti al centro della scena spicca D’Oriano, in cui si rivede qualcosa dell’inadeguatezza dolce del primo Troisi. Ottimi anche gli interpreti dei personaggi secondari: Francesco Di Leva nel ruolo del finanziere che si rende conto del business criminale e Fabrizio Gifuni in quelli dell’amministratore delegato di una major discografica.

Se siete curiosi di sapere come “i nostri eroi” riuscissero a mettere in commercio le canzoni di Sanremo a Festival in corso, attendete la scena bonus dopo i titoli di coda.