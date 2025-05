Morto Ed Gale, l'attore interprete de La bambola assassina

Ed Gale

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spento a Los Angeles martedì 27 maggio, all’età di 61 anni, Ed Gale, attore e stuntman statunitense diventato un volto – o meglio, un corpo – indimenticabile del cinema anni ’80. Gale è stato il protagonista fisico dietro a personaggi cult come la temibile bambola Chucky in La bambola assassina (1988) e il surreale Howard il papero (1986), portando in scena ruoli che hanno segnato l’immaginario collettivo. Con il suo talento e una straordinaria presenza scenica, ha dato vita a creature complesse e memorabili, contribuendo a renderle icone della cultura pop.

Chi era l'attore

Affetto da nanismo, con un’altezza di 103 cm, Ed Gale ha costruito una carriera ricca e variegata, partecipando a oltre 130 produzioni tra cinema, televisione e pubblicità. Spesso chiamato a interpretare ruoli fisicamente impegnativi o a indossare costumi scenici complessi, Gale ha saputo trasformare ogni performance in un’espressione di grande talento e professionalità.

Tra i suoi ruoli più celebri c’è quello, come detto, di Howard il papero, di cui fu il corpo e i movimenti, mentre la voce era affidata a Chip Zien. In un’intervista rilasciata nel 2018, Gale ricordava con entusiasmo quell’esperienza: “ Ero felicissimo del ruolo, anche se all’epoca non conoscevo Howard. Ho indossato quel costume ogni giorno per quasi dieci mesi ”.

Le sue interpretazioni

Tuttavia, è grazie al ruolo di Chucky, la bambola posseduta da un serial killer, che Ed Gale ha raggiunto la notorietà internazionale. Il suo corpo ha dato vita a questo iconico personaggio nel film cult La bambola assassina (1988), diretto da Tom Holland, e nel sequel La bambola che uccide (1990), firmato da Maria Lease. La sua interpretazione ha contribuito a trasformare Chucky in una delle figure più disturbanti e memorabili della storia del cinema horror.

Tra gli altri titoli della sua filmografia si ricordano Balle Spaziali (1987), Chopper Chicks in Zombietown (1989), Fratello, dove sei? (2000) dei fratelli Coen, The Polar Express (2004, come doppiatore) e Tiptoes (2003). Apparve anche in serie tv come Baywatch e Dinosauri tra noi.

Nel 2023, Gale fu coinvolto in unaaccusato da un gruppo online di aver tentato contatti inappropriati con minorenni. Le accuse furono successivamente archiviate per mancanza di prove e Gale venne dichiarato innocente.