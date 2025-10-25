È morto Mauro Di Francesco, volto indimenticabile delle commedie anni Ottanta

È morto Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, attore simbolo delle commedie leggere e ironiche che hanno segnato il cinema italiano degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. Con la sua aria scanzonata e il sorriso contagioso, Di Francesco è stato protagonista di pellicole diventate cult come Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Yesterday – Vacanze al mare, Ferragosto OK e, più tardi, Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2.

La vita e la carriera

Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco era cresciuto nel mondo del teatro: la madre sarta teatrale, il padre organizzatore. A soli 15 anni entrò nella compagnia di Giorgio Strehler, una scuola di rigore e passione per la scena. A 17 anni debuttò in televisione nello sceneggiato La freccia nera, segnando l’inizio di una carriera che avrebbe attraversato più generi e linguaggi.

Negli anni Settanta si avvicinò al cabaret milanese, entrando a far parte del Gruppo Repellente, ideato da Enzo Jannacci e Beppe Viola, insieme a Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Erano gli anni d’oro dei locali come il Derby Club, dove nascevano nuovi comici e si sperimentava un umorismo surreale, popolare, ma sempre intelligente.

Il successo al cinema e il mito di “Maurino”

Il grande pubblico lo conosce e lo ama negli anni Ottanta, grazie alle commedie balneari e generazionali che hanno fotografato l’Italia spensierata di quel decennio. Al fianco di Jerry Calà e Massimo Ciavarro, Di Francesco diventa “Maurino”: il ragazzo milanese simpatico, un po’ imbranato ma sempre pronto a provarci con le ragazze, e spesso a uscirne sconfitto, con ironia e autoironia.

Molti lo ricordano anche accanto a Diego Abatantuono in Attila, flagello di Dio di Castellano e Pipolo, dove i due attori danno vita ai “barbari di Segrate” in una parodia diventata cult.

L’ultimo set e l’amicizia con Jerry Calà

Negli ultimi anni Di Francesco aveva rallentato molto la sua attività di attore, pur mantenendo vivi i rapporti con i colleghi e amici di sempre.

Il suo ultimo film è stato “Odissea nell’ospizio”, diretto da Jerry Calà, quasi un ritorno alle origini e un saluto affettuoso a quel gruppo di amici che, con leggerezza e talento, aveva fatto ridere un’intera generazione.

Mauro “Maurino” Di Francesco lascia il ricordo di un attore genuino, ironico e umano, uno di quei volti che, anche in un piccolo ruolo, riuscivano sempre a portare un sorriso.