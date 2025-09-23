Motorola sceglie Achille Lauro: tra passioni, audacia e stile una partnership che segna una svolta

Motorola annuncia oggi una collaborazione di alto profilo nel panorama tech e musicale italiano: Achille Lauro è il nuovo Brand Ambassador per l’Italia del marchio, specializzato nell’innovazione tecnologica. Questa alleanza si concretizza con il lancio di una campagna digitale esclusiva che celebra autenticità, creatività e stile, centrate attorno alla linea Motorola Edge, con particolare evidenza al modello Edge 60 Neo.

Un connubio di valori tra tecnologia e creatività

Motorola ha scelto Achille Lauro non solo per la sua popolarità, ma perché l’artista rappresenta perfettamente quel mix di audacia, originalità e desiderio di sperimentazione che il brand intende esprimere. Lauro, noto per la sua capacità di rompere canoni tradizionali nella musica, nella moda e nell’immagine, diventa così la voce e il volto di una campagna che vuole parlare a chi non si accontenta.

Secondo Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia, Achille Lauro incarna valori fondamentali quali l’innovazione, l’autenticità e la libertà di espressione. Valori che Motorola vuole portare al centro della conversazione con il suo pubblico, in particolare con le generazioni più giovani, che cercano nella tecnologia non solo uno strumento utile, ma anche un’estensione del proprio stile di vita e della propria identità.

La campagna

La campagna è digital only, con diffusione sui principali canali social e piattaforme online. Debutta proprio oggi, 23 settembre 2025, e ha come fulcro il rapporto fra Achille Lauro e la linea Edge. Il concept visivo ruota attorno a un ascensore metaforico che accompagna Lauro, piano dopo piano, con i dispositivi Edge. L’idea è quella del viaggio personale verso l’alto: superare il rumore di fondo, le convenzioni, per affermare la propria voce e il proprio stile. Il device protagonista è il Motorola Edge 60 Neo, scelto per rappresentare la filosofia di equilibrio tra performance tecnologiche, design sofisticato e materiali premium.

Perché questa partnership è importante per Motorola

Motorola ha fatto registrare recentemente uno share di mercato del 15% in Italia grazie soprattutto alle nuove linee Edge e Razr, che si rivolgono con successo a un pubblico giovane tramite innovazione, design curato e prezzi competitivi. Questo nuovo accordo con Achille Lauro si inserisce in una strategia già avviata, che punta a rendere il marchio non solo un riferimento tecnologico, ma anche culturale.

Per Motorola, la musica non è solo intrattenimento: diventa un canale per dialogare, ispirare e creare affinità con consumatori che cercano autenticità e storie con cui identificarsi. Achille Lauro, con la sua estetica distintiva e la sua realtà artistica versatile, si presenta come la figura ideale per questo scopo.

Cosa cambia

Gli utenti potranno vedere Achille Lauro non solo come artista, ma come un brand partner che porta valori concreti: libertà creativa, stile personale, eccellenza tecnologica. Il Motorola Edge 60 Neo diventa più visibile, protagonista della campagna, enfatizzando le sue caratteristiche per chi è attento non solo alle performance ma anche all’immagine.

La campagna mira soprattutto a coinvolgere la Generazione Z, quella che usa i social, ama la cultura pop, la moda, l’arte urbana, che non è disposta ad accettare definizioni statiche. La partnership tra Motorola e Achille Lauro rappresenta più di una semplice operazione di marketing: è un segnale del tempo che cambia, in cui tecnologia, moda, musica e identità personale si intrecciano.

Con questa scelta, Motorola punta a ridefinire il proprio ruolo, non solo come produttore di dispositivi, ma come marchio che parla, ispira e accompagna chi vuole distinguersi, osare e creare