Natale al cinema: quali film andare a vedere sotto le feste

Una delle tradizioni più consolidate nel Bel Paese durante il Natale e, in generale, durante le festività è quella di andare al cinema con tutta la famiglia. Se, negli Stati Uniti, il periodo estivo è quello più adatto a far uscire i grandi titoli e quelli che hanno più possibilità di fare grandi incassi, in Italia il "periodo d'oro" è senza dubbio il Natale e il periodo che va da metà dicembre fino a inizio gennaio. Proprio per questo abbiamo pensato di stilare una sorta di guida ai film da non lasciarsi scappare durante le Feste.

Mufasa

Si sa, il Natale è magico soprattutto per i bambini. E sono proprio loro i diretti interessati della maggior parte delle proposte cinematografiche di questo periodo. E come sempre, da decenni ormai, la Disney decide di ritagliarsi un posto nella corsa agli incassi dicembrini, con il classico film di Natale. Quest'anno, però, non si tratta di un film d'animazione, ma di un live action. Diretto dal regista Premio Oscar Barry Jenkins, Mufasa - Il re leone è il lungometraggio che punta a raccontare al pubblico la storia di Mufasa, il re leone che nell'omonimo film muore davanti agli occhi impauriti del figlio Simba. La storia segue dunque Mufasa che, ancora cucciolo, è costretto a scoprire che a volte la famiglia non è solo quella di sangue. Particolare peso, naturalmente, sarà dato al suo rapporto con il fratello Scar.

Oceania 2

Sempre per rimanere in ambito "film per famiglie" a fine novembre è arrivato in sala Oceania 2, che difficilmente verrà tolto dalle sale prima delle festività natalizie. In questo nuovo film d'animazione ritroviamo Vaiana, ormai in pace con il suo popolo e il suo villaggio, navigatrice esperta che sa come muoversi nell'oceano. Tuttavia la ragazza è costretta di nuovo a mettersi in viaggio per affrontare un dio che sta bloccando le maree e le correnti, rendendo impossibile la comunicazione con altri popoli. Insieme a un equipaggio alquanto sgangherato e con l'aiuto del solito Maui, Vaiana dovrà andare oltre i confini conosciuti per riportare l'equilibrio nel mondo. Nel cast del film c'è anche Giorgia.

Io e te dobbiamo parlare

Tanto Alessandro Siani quanto Leonardo Pieraccioni sono stati, negli anni, dei mattatori del Natale. Le loro pellicole, infatti, escono quasi sempre proprio nel mese di dicembre. Per il Natale 2024 i due comici hanno deciso di unire le forze, realizzando Io e te dobbiamo parlare, che arriva al cinema il 19 dicembre. La storia è quella di due poliziotti che sono partner e che hanno molte cose in comune: hanno amato la stessa donna e uno è il patrigno della figlia dell'altro. Le loro esistenze sono così intrecciate che sembra quasi impossibile capire dove finisca l'una e inizi l'altra. Le cose cambiano quando il personaggio di Siani incontra una vecchia fiamma (Francesca Chillemi) e i due poliziotti sono costretti ad affrontare un crimine vero, che richiederà la loro astuzia e il loro coraggio.

Conclave

Per gli amanti degli intrighi, invece, un film da vedere al cinema a Natale può essere Conclave, anch'esso in uscita il 19 dicembre, dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Probabile protagonista dei prossimi Premi Oscar, Conclave racconta quello che suggerisce il titolo. Il pontefice è morto e vescovi e cardinali devono riunirsi per scegliere il successore, tra preti più progressisti (Stanley Tucci) e quelli più conservatori (Sergio Castellitto). Al di sopra di tutti c'è un uomo (Ralph Fiennes), in crisi con la propria fede e il proprio compito, che deve accertarsi che tutto vada come deve andare.

Cortina Express

Per coloro che si sentono orfani delle atmosfere dei tanto bistrattati cinepanettoni il film più indicato potrebbe essere Cortina Express, che arriva al cinema a partire dal 23 dicembre. Si tratta di un film corale in cui il regista Eros Puglielli segue le vicende di persone le cui esistenze e le cui vacanze si intrecciano sullo sfondo di Cortina, tra piste da sci, locali famosi e strade piene di neve.

Il cast del film è ricchissimo e include.