Nicolas Cage contro la mania dei fan di trasformarlo in un meme

La Festa del cinema di Roma si è conclusa da appena qualche giorno e tra i film che sono stati presentati nella kermesse capitolina uno dei più attesi era Dream Scenario. Protagonista della pellicola prodotta da Ari Aster è Nicolas Cage che interpreta un anonimo professore di scienze che, per un motivo sconosciuto, comincia ad apparire nei sogni di migliaia di sconosciuti. Questo evento assurdo e particolare trasforma l'uomo in una star dei social media, e mentre il protagonista cerca di cavalcare la fama, man mano si rende conto di non aver più controllo sulla sua immagine e sul modo in cui i fan possono maneggiarla e, soprattutto, manipolarla. Ed è proprio di questo argomento che Nicolas Cage è tornato a parlare in una recente intervista con la testata The Guardian.

In effetti Nicolas Cage è uno degli attori la cui immagine pubblica è stata più volte maneggiata dai fan e dal popolo di internet che ha trasformato le tante (e a volte buffe) espressioni dell'attore in dei meme, le immagini spesso vestite da intenti comici o parodistici che sono diventate dei fenomeni culturali capaci di trasmettere messaggi e sentimenti condivisibili da comunità di internauti più o meno vaste. Proprio su questo argomento, Nicolas Cage ha detto, nel corso dell'intervista: "Potrei essere stato il primo attore ad attraversare una sorta di meme-ificazione. Una persona aveva fatto una selezione di tutti i miei diversi film in cui ho dei crolli, senza alcun riguardo su come il personaggio fosse arrivato a quel punto. Ne ero frustrato, perché non sapevo cosa le persone avrebbero preso da un film piuttosto che da un altro."