Le novità rilanciano gli incassi

Biancaneve (voto 3), pessimo remake woke del cartone cult, ha esordito, primo, con 3.799.284 euro, anche se, rispetto ad altri titoli Disney, è stato al di sotto della media. Debutta terzo, con 501.873 euro, l'horror riuscito The Monkey (voto 6,5), adattamento di un racconto di Stephen King, con protagonista una scimmietta giocattolo che provoca morti orribili. Sesta posizione, con 293.632 euro, invece, per una commedia italiana, ovvero U.S. Palmese (voto 5), firmata dai Manetti, dove un giocatore talentuoso, ma indisciplinato, finisce, dal Meazza, a giocare nel campetto della U.S. Palmese, ingaggiato grazie ad una colletta lanciata da Rocco Papaleo (foto). Sorvolando sulle imbarazzanti scene di calcio giocato, il film, pur garbato, pecca per una sceneggiatura superficiale, che non scava mai nei personaggi e fin troppo monotona. Parte settimo Muori di lei (voto 6, 278.837 euro), thriller erotico, tra alti e bassi, con Scamarcio che cornifica, in pieno Covid, la moglie medico, con una vicina di casa che nasconde segreti. Infine, è ottavo The Alto Knights (voto 6 e 266.

557 euro), diretto da Barry Levinson, che rispolvera un genere come il gangster movie per raccontare il dualismo tra Frank Costello e Vito Genovese, interpretati entrambi da Robert De Niro. La scrittura, troppo ridondante, però, appesantisce la scena. Salgono gli incassi del 45% rispetto a sette giorni fa.