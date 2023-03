Number 23, tutte le volte che il numero 23 ritorna nella vita di Jim Carrey

Number 23 è il film che va in onda questa sera alle 21.00 sul nuovo canale televisivo Warner Tv. Si tratta di una pellicola thriller che è stata costruita quasi interamente intorno al numero ventitré, al punto che è possibile ritrovarlo in tantissimi dettagli, dai più evidenti a quelli più piccoli e nascosti.

Number 23, la trama

Walter Sparrow (Jim Carrey) è un uomo dalla vita comune, che vive con sua moglie Agatha (Virginia Madsen) e il figlio Robin (Logan Lerman). Il giorno del suo compleanno, un giorno che sembra uguale a tutti gli altri, Walter viene morso da un cane randagio, che lo fa arrivare in ritardo all'appuntamento con sua moglie. Agatha, nel frattempo, per passare il tempo durante l'attesa, entra in una libreria dove viene attratta da un libro noir dal titolo Number 23, scritto da Topsy Kretts. La storia del romanzo ruota intorno alla figura di un detective che è alle prese con un difficile caso di omicidio che cerca di risolvere. Agatha decide di regalare Number 23 a Walter come dono di compleanno e l'uomo si appassiona in brevissimo tempo alla storia contenuta tra le pagine, anche a causa di alcune somiglianze che vede tra se stesso e il protagonista. Pian piano Walter scivola sempre di più nell'ossessione e, proprio come il detective di cui sta leggendo, comincia a vedere il numero 23 in ogni angolo della sua vita e le coincidenze cominciano ad apparire come un piano più grande che lo collegherebbero proprio alla storia di Number 23. A niente servono i tentativi di Agatha di riportare il marito alla realtà: Walter è sempre di più coinvolto nella storia e si convince che l'autore del libro sia in realtà un assassino che sta giocando con lui.

La ricorrenza del numero 23

Proprio come avviene al personaggio di Walter nel film, anche lo spettatore che si mettesse a indagare a fondo sulla precisione con cui Number 23 è stato realizzato rischierebbe di vedere un quadro più grande. Ad esempio, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, il film ha debuttato nella maggior parte del mondo o il 23 marzo o il 23 febbraio. Si tratta inoltre del ventitreesimo film diretto da Joel Schumacher e, se si contano le lettere che formano il nome del regista e quello del protagonista si ottengono ventitré lettere. Come se non bastasse, per interpretare Walter, Jim Carrey è stato pagato esattamente ventitré milioni di dollari. Inoltre il film presenta dall'inizio alla fine ben ventitré coincidenze che fanno scivolare Walter sempre più nella paranoia. In una scena si vede il numero del King Edward Hotel e il numero è 555-1232. Nel numero non solo c'è un 23 e un 32 (che è un ventitré rovesciato), ma la somma di tutti i numeri dà come risultato ventitré. Inoltre Re Edward VIII, a cui l'hotel è dedicato, è nato il 23 giugno. La versione home video in DVD è suddivisa in ventitré capitoli.

Ma il numero "incriminato" non ricorre solo nel film, ma anche nella vita di Jim Carrey stesso. L'attore, infatti, era ossessionato con questa cifra ben prima di diventare il protagonista del film di Joel Schumacher, al punto che la sua compagnia di produzione si chiama JC 23 Entertainment. Inoltre una strana coincidenza è legata proprio a un precedente lavoro che aveva visto uniti il regista e l'attore. Nel 1995 Joel Schumacher e Jim Carrey avevano lavorato insieme nel film Batman Forever, dove Jim Carrey interpretava il personaggio dell'Enigmista, ossessionato coi numeri al punto da usarli per rappresentare le lettere nell'alfabeto. In una scena ci sono i numeri 1, 8, 5. A un certo punto Batman capisce che i numeri 1 e 8 in realtà devono essere letti come un 18 e la somma tra diciotto e cinque porta a ventitré.