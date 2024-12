"Oceania 2", debutto record

Ascolta ora 00:00 00:00

La magia Disney travolge il botteghino ridando fiato ai gestori delle sale. Oceania 2 (foto), uscito mercoledì scorso, ha fatto il botto con un incasso di ben 8.108.447 euro in 5 giorni (che scendono a 7.224.210 euro, considerando i soli 4 del week-end, grazie ai 961.905 spettatori che hanno già visto il film). Un dato confermato anche a livello globale, con ben 386,3 milioni di dollari al debutto, record per un film di animazione, visto che Super Mario Bros si era fermato a 377 milioni. Per dare un'idea dell'exploit di questo seguito, il primo capitolo, Oceania, uscito il 22 dicembre 2016, debuttò, in Italia, nel fine settimana che comprendeva anche il giorno di Natale, con 1.660.413 euro. A beneficiare di questo travolgente esordio è stato anche il botteghino complessivo, con 12.897.147 euro, che fanno impallidire i 7.423.552 euro di uguale week-end 2023. Le altre novità, non hanno, però, dato una gran mano. All'ottavo posto si è piazzato Freud - l'ultima analisi, con Anthony Hopkins, che ha racimolato 198.156 euro. Nono, invece, è l'atteso (sulla carta) horror The Strangers: Capitolo 1, che ha incassato appena 167.509 euro.

Chiude la top ten, Il corpo, thriller con la Gerini e Battiston, con 122.142 euro. Fuori dai dieci, invece, il pur riuscito Piccole cose come queste (tredicesimo, con 89.032 euro) e Hey Joe, col bravissimo James Franco (44.823 euro).