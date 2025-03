Oscar 2025, favoriti, curiosità e dove vedere la cerimonia: ecco le cose da sapere

Manca ormai pochissimo alla 97a cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2025: gli Academy Awards che fanno tanto gola a tutte le produzioni di Hollywood, verranno infatti consegnati il 2 marzo (la mattina del 3 per il fuso italiano), in una cerimonia che è stata già accompagnata da alcune polemiche, come nel caso dei post razzisti dell'attrice Karla Sofia Gascon che, a causa di essi, si è di fatto giocata la possibilità di vincere il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Emilia Pérez. La particolarità dell'edizione di quest'anno, però, è una certa difficoltà nell'individuare con esattezza i film e i professionisti che vinceranno. La lunga calvalcata della stagione dei premi - passata per i Golden Globe e i premi di settore, come i SAG, i PGA e WGA - non hanno aiutato a rendere la situazione più chiara. Al contrario hanno messo un po' di pepe a un'edizione che è piena di possibili vincitori.

Chi sono i favoriti di questa edizione

Per quanto riguarda la sezione del Miglior film, il lungometraggio che ha più possibilità di vincere l'agognata statuetta è Anora, che aveva trionfato ai PGA, il premio dato dai produttori di Hollywood, che di solito è la cartina di tornasole per comprendere come andranno le cose durante la notte degli Oscar. Il "colpo di scena" potrebbe essere rappresentato da Conclave, che ha sempre ottenuto un buon riscontro da parte della critica internazionale.

Per quanto riguarda la regia, il favorito sembra essere Sean Baker, regista del già citato Anora, che è stato premiato anche dall'associazione dei registi di Hollywood. Il colpo di coda potrebbe arrivare da Brady Corbet che, col suo The Brutalist, ha attirato l'attenzione sin dai tempi della Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno. The Brutalist, però, si porterà probabilmente a casa la statuetta per il Miglior attore protagonista a Adrien Brody, che ha vinto qualsiasi premio negli ultimi mesi.

L'unico colpo di scena potrebbe arrivare da Timothée Chalamet per la sua interpretazione di Bob Dylan in A complete unknown. Interpretazione che gli ha fatto vincere un SAG, il premio del sindacato degli attori, che ha da sempre un certo peso. Per quanto riguarda la Miglior attrice protagonista, l'Oscar 2025 sembra essere assicurato per Demi Moore che, grazie alla sua interpretazione in The Substance, è stata in grado di attirare l'attenzione di un'industria che l'ha sempre un po' snobbata.

L'attrice ha già vinto numerosi premi. Le sue dirette rivali sono Mikey Madison per Anora e Fernanda Torres per I'm still here, che aveva già vinto il Golden Globe. Molto più certa la situazione per la sezione dedicata agli attori non protagonisti. Zoe Saldana e Kieran Culkin, rispettivamente per Emilia Pérez e A real pain, non sembrano avere rivali adatti a sottrarre loro l'Oscar. Per quanto riguarda la scrittura, per la Miglior sceneggiatura non originale, il premio sembra essere assicurato per Conclave, mentre la sceneggiatura originale è combattuta tra Anora e A Real Pain.

Chi presenterà gli Oscar 2025

La 97a cerimonia dei Premi Oscar sarà presentata da Conan O'Brien che, per la tv statunitense, è un volto estremamente noto. Si tratta, infatti, di un vero e proprio veterano dei cosiddetti Late Show, i talk show che di solito vanno in onda in seconda o in terza serata e che sono caratterizzati dalla presenza di grandi celebrità. Autore di alcuni episodi de I Simpson, Conan O'Brien sarà quindi il conduttore principale della serata, ma come ogni anno al suo fianco appariranno star più o meno famose che annunceranno i premi. La lista di questi co-conduttori, per gli Oscar 2025, è lunghissima e include attori del calibro di Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr., Oprah Winfrey, Ben Stiller e Willem Dafoe. Nella lista dei presentatori appare anche l'italiana Alba Rohrwacher.

Perché gli Oscar si chiamano così

Sebbene siano ufficialmente noti con il nome di Academy Awards, nell'immaginario collettivo i premi più importanti della settima arte sono e saranno per sempre conosciuti come "Premi Oscar". Ma da dove viene questo nome? A dire la verità, come scrive Britannica, non esiste una motivazione univoca sul nome dato al prestigioso premio. L'origine più quotata dell'epiteto Oscar è legata all'attrice Bette Davis che dichiarò che il "lato b" della statuetta somigliava a quella del marito Harmon Oscar Nelson e che, proprio a causa di questa osservazione, l'Academy decise di "ribattezzare" a statuetta. Un'altra teoria è legata a Margaret Herrick, che fu bibliotecaria dell'Academy Awards e che avrebbe visto una certa somiglianza tra la statuetta d'oro e suo zio Oscar. Infine, tra le opzioni più plausibili, c'è quella secondo la quale il Premio Oscar deve il suo nome al giornalista Sidney Skolsky, soprannominato Oscar, che fu fonte di ispirazione per il nome del premio.

Dove vedere la cerimonia dei premi Oscar 2025 in Italia

Se un tempo la cerimonia di consegna dei Premi Oscar era qualcosa che sembrava interessare solo la nicchia degli addetti ai lavori, al giorno d'oggi gli Academy Awards sono diventati un vero e proprio evento, che sempre più spettatori vogliono seguire. Quindi, se un tempo la cerimonia in Italia veniva trasmessa solo dalla cosiddetta pay-tv, al giorno d'oggi anche i canali in chiaro capiscono quanto sia importante trasmettere la serata più importante per tutti gli appassionati della settima arte e della vita glamour di Hollywood. Quest'anno, chiunque volesse vedere in chiaro la cerimonia degli Oscar non dovrà fare altro che collegarsi su Rai 1 a partire dalle 23.

