Oscar, ecco tutti i favoriti di Sisal per la conquista dei premi

Cresce l’attesa per l’assegnazione degli Oscar 2023: il 12 marzo si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, la 95ª edizione dei premi con la consegna delle contesissime statuette. Alla conduzione del celebre evento torna Jimmy Kimmel per la terza volta dopo le edizioni del 2017 e del 2018. “Everything Everywhere All at Once” (1.10) regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, si è aggiudicato ben undici candidature e secondo gli esperti Sisal, è il favorito per la vittoria sia come Miglior Film che come Miglior Regia.

A seguire, “All Quiet on the Western Front” (12) regia di Edward Berger e “The Banshees of Inisherin” (16.00) regia di Martin McDonagh. Il meno favorito della classifica è “Elvis” (100) regia di Baz Luhrmann, il biopic su Elvis Presley.

Altra categoria molto ambita è quella di “Miglior Attore” dove, per gli esperti Sisal, il favorito è Brendan Fraser (16.00) per “The Whale” - regia di Darren Aronofsky – ampliamente lodato per la sua interpretazione, subito dietro c’è Austin Butler (2.10) per “Elvis”, il quale durante l’anteprima del Festival di Cannes 2022 ha ricevuto una standing ovation di 12 minuti.

Passando alla categoria Miglior Attrice, secondo Sisal, sarà Michelle Yeoh (1.75) a portarsi a casa la statuetta più ambita per “Everything Everywhere All at Once”. Già ai Golden Globe del 2022, ha ottenuto il plauso di pubblico e critica internazionali per la sua interpretazione nella pellicola. A seguire quasi a pari merito, troviamo Cate Blanchett (1.80) per "Tár", regia di Todd Field, anche lei in corsa per il premio. L’attrice è stata candidata in totale otto volte agli Oscar e già nel 2014 aveva vinto in questa categoria.

A metà classifica nella categoria come Miglior Canzone Originale, Sisal posiziona “Lift Me Up” (4.50) interpretata da Rihanna per "Black Panther: Wakanda Forever". Il brano è stato concepito come un tributo nei confronti del compianto attore Chadwick Boseman, protagonista del primo film della saga. A seguire troviamo “Hold My Hand” (5.00) interpretata da Lady Gaga per "Top Gun: Maverick". La cantante già nel 2019 ha vinto in questa categoria con il brano “Shallow”.

OSCAR 2023, LA CLASSIFICA SISAL

Miglior film

1. Everything Everywhere All at Once 1.08

2. All Quiet on the Western Front 9.00

3. The Banshees of Inisherin 9.00

4. Top Gun: Maverick 12.00

5. The Fabelmans 25.00

6. Tar 50.00

7. Avatar: The Way of Water 50.00

8. Women Talking 100.00

9. Triangle of Sadness 100.00

10. Elvis 100.00

Miglior attore

1. Brendan Freaser (The Whale) 1.57

2. Austin Butler (Elvis) 2.25

3. Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) 9.00

4. Paul Mescal (Aftersun) 33.00

5. Bill Nighy (Living) 33.00

Miglior attrice



1. Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) 1.70

2. Cate Blanchett (Tár) 1.90

3. Andrea Riseborough (To Leslie) 16.00

4. Michelle Williams (The Fabelmans) 25.00

5. Ana De Arms (Blonde) 33.00



Miglior canzone originale



1. Naatu Naatu (Rrr) 1.30

2. Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever) 4.00

3. Hold My Hand (Top Gun: Maverick) 5.00

4. Applause (Tell It Like a Woman) 40.00

5. This is a life (Everything Everywhere All at Once) 40.00



Miglior regista



1. Kwan & Scheinert (Everything Everywhere All at Once) 1.08

2. Steven Spielberg (The Fabelmans) 6.00

3. Martin Mcdonagh (The Banshees of Inisherin) 12.00

4. Todd Field (Tár) 20.00

5. Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) 50.00