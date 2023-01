"Esclusi se indagati". L'ipocrisia Me Too contagia gli Oscar francesi

Pugno duro in Francia contro la piaga degli abusi sessuali. I César, l'equivalente francese degli Oscar, hanno vietato a chiunque sia condannato per reati sessuali - o anche solamente indagato - di partecipare alla cerimonia di premiazione di quest'anno, in programma il prossimo 24 febbraio. Il paradosso è che attori, registi, produttori o altri artisti che sono stati accusati o condannati per reati sessuali possono essere nominati per un César e potranno anche vincere un premio, ma non sarà loro consentito presenziare alla cerimonia di gala e, se vincono, " nessuno sarà autorizzato a parlare a loro nome ". A riportarlo è l'Hollywood Reporter. La scelta - drastica e un tantino ipocrita - di impedire agli indagati per abusi sessuali di partecipare alla cerimonia di premiazione, ma non di vincere il premio, è arrivata quest'anno dopo che l'Accademia César è stata aspramente criticata, negli ultimi, per il suo approccio laissez-faire nei confronti del tema degli abusi sessuali.

La scelta degli Oscar francesi fa discutere

Anche la Francia, come negli Stati Uniti, è stata contagiata da quell'atteggiamento giustizialista e giacobino tipico del #MeToo. Sei indagato per un presunto abuso sessuale? Sei automaticamente un "mostro", con buon pace del principio di presunzione d'innocenza che qui viene umiliato e smantellato. E così non solo le persone condannate per abusi sessuali vengono escluse dalla cerimonia, ma anche chi è stato accusato e viene magari gettato - ingiustamente - nel tritacarne mediatico. Senza contare l'ipocrisia di fondo di assegnare il premio ma di impedire al presunto "stupratore" di partecipare alla cerimonia di premiazione. Gli Oscar francesi vogliono lasciarsi alle spalle le polemiche sorte due anni fa quando il regista Roman Polanski vinse il premio come miglior regista per L'ufficiale e la spia, provocando numerose contestazioni. Lunedì, l'Accademia ha diffuso una dichiarazione spiegando che per " rispetto delle vittime (anche presunte) " gli autori accusati e condannati saranno esclusi dalla prossima cerimonia di premiazione. Questo è solamente il primo passo di una riorgranizzazione dei Cèsear che potrebbe contemplare altre novità.

Minacciata la presunzione d'innocenza