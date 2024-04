Paola Cortellesi, Angelina Jolie e Julia Roberts: cosa guardare stasera in tv

La prima serata di mercoledì 24 aprile è ricca soprattutto di reality - La pupa e il secchione su Italia 1 - ma anche di talk show e programmi storici come Fuori dal coro su Rete 4 e Chi l'ha visto su Rai 3. Non mancano però anche lungometraggi che possono incuriosire o invogliare i cinefili che sono alla ricerca di una bella storia con cui passare la serata. Ecco allora una piccola guida ai film da non perdere stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Scusate se esisto

Tra i film disponibili stasera in tv c'è Scusate se esisto, la pellicola che vede come protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova, che va in onda questa sera alle 21.30 su Rai 1. La pellicola segue le vicende di Serena, che dopo aver avuto una brillante carriera da architetto all'estero torna in Italia, salvo scoprire che nel Bel Paese essere donna ed essere architetto non sono cose che vanno di pari passo. Così la donna si trova ad accettare un lavoro da cameriera nel locale di Francesco (Bova). Quando, però, all'orizzonte si presenta l'occasione di una vita, per un progetto architettonico che le sta molto a cuore, Serena chiede al suo capo, per il quale ha cominciato a provare qualcosa, di aiutarla fingendosi un architetto. Il film è ispirato a una storia vera.

Il collezionista di ossa

Alle 21.25 sul canale Nove va invece in onda Il collezionista di ossa, diventato un film di culto per tutti coloro che sono appassionati di true crime e di storie con al centro del racconto un serial killer. Uscito sull'onda del successo ottenuto da Seven, Il protagonista è un ex detective della scientifica e scrittore di romanzi gialli (Denzel Washington) che, dopo aver perso l'uso delle gambe e delle braccia, medita il suicidio. A interrompere il suo proposito, però, arriva la richiesta della poliziotta Amelia (Angelina Jolie), che sta indagando su un brutale omicidio in cui un uomo è stato mutilato. Sarà l'inizio di una vera e propria caccia all'uomo, tra brutali omicidi e situazioni pericolose anche per gli stessi protagonisti.

I ponti di Madison County

Tra i "nuovi classici" del cinema, I ponti di Madison County è il film che racconta una struggente storia d'amore e che va in onda questa sera alle 21.11 su Iris. La protagonista è Francesca (interpretata da Meryl Streep), una donna e casalinga che vive una vita alquanto abitudinaria. Per la prima volta in tanti anni, però, ora Francesca si trova a casa da sola, senza il marito e i figli. Ed è in questo weekend che nella sua vita irrompe un fotografo (Clint Eastwood), che con lei stringerà prima una strana amicizia e poi darà il via a una di quelle storie d'amore che comunemente si possono trovare solo tra le pagine dei libri.

La mummia - Il ritorno

Tra gli altri film disponibili stasera in tv c'è anche La mummia - Il ritorno, pellicola diretta da Stephen Sommers che vede il ritorno della famiglia O'Connel (i coniugi interpretati da Brendan Fraser e Rachel Weisz), nei panni di avventurieri e archeologi che hanno il compito di impedire al terribile Imhotep di reincarnarsi e portare di nuovo il caos e la violenza sulla Terra. L'appuntamento è alle 20.58 sul canale 20 Mediaset.

Qualcosa di cui...sparlare

L'ultimo consiglio di questa mini guida sui film da vedere stasera in tv si conclude con la commedia che va in onda alle 21.29 su La5: Qualcosa di cui...sparlare. La pellicola, diretta da Lasse Hallstrom, racconta la storia di Grace (Julia Roberts), una donna che scopre di punto in bianco di essere stata tradita dal marito (Dennis Quaid).

Ferita dalla scoperta e umiliata dalla consapevolezza che tutti sapevano della tresca adultera, Grace cercherà di riprendere in mano la sua vita e costruirsi un'esistenza di cui andare fiera.