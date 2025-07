Pedro Pascal, dalla fuga all'asilo politico fino al successo. Ecco chi è il nuovo sex symbol

Pedro Pascal è ormai stato incoronato tra gli uomini più sexy del mondo del cinema ed è rapidamente diventato uno degli attoi più amati dagli spettatori. Attualmente l'attore originario di Santiago del Cile è in sala, protagonista del film I fantastici 4 - Gli inizi, 37° film del Marvel Cinematic Universe che serve a fare da ponte per il prossimo e attesissimo Avengers: Doomsday. Nel reboot de I fantastici 4 Pedro Pascal interpreta lo scienziato Reed Richard, meglio conosciuto con il nome di battaglia Mr. Fantastic. Si tratta dell'ennesimo personaggio che Pedro Pascal inserisce in una filmografia sempre più ricca e variegata, che gli ha permesso di diventare un idolo per il pubblico, senza distinzione d'età.

Tutto quello che c'è da sapere su Pedro Pascal

Classe 1975, Pedro Pascal è nato a Santiago del Cile, in un contesto sociale e culturale molto pericoloso. Sua madre, Verónica Pascal Ureta, è cugina di Andres Pascal Allende, leader del Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (MIR), che ereditò la "causa" del partito socialista di Salvador Allende dopo il colpo di stato mosso dal generale Pinochet nel 1973. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, il padre di Pedro Pascal, il medico della riproduzione José Pedro Balmaceda, divenne un bersaglio della polizia cilena proprio a causa dei suoi rapporti con Andres Pascal Allende. Lo stesso medico ha raccontato che i servizi segreti cileni andarono a cercarlo anche in ospedale, durante l'orario di servizio. Balmaceda riuscì a scappare per un soffio, attraverso le scale di servizio. Per i due mesi successivi, lui, sua moglie e i suoi figli si nascosero in casa di amici, in attesa di ottenere un rifugio nell'ambasciata venezuelana. Proprio a causa questa situazione politica estremamente pericolosa, la famiglia di Pedro Pascal fu costretta a scappare dal Cile e a cercare asilo politico, che trovarono in Danimarca. In un'intervista con Orange Coast Magazine, Pedro Pascal racconta che "la mia famiglia lasciò [Santiago del Cile] quando avevo solo nove mesi. Ci fu dato asilo politico in Danimarca. Era la metà degli anni Settanta [,,,] ed era un periodo molto pericoloso. I miei genitori sono stati fortunati a poterne uscire vivi."

Quando aveva 11 anni, i genitori si spostarono negli Stati Uniti e più in particolare nella Orange County. Qui Pedro Pascal studiò a Corona del Mar poi a Los Alamitos, prima di passare alla Orange County School of the Arts. Dal 1993 vive a New York dove, a parte qualche incursione a Los Angeles, ha continuato a inseguire il suo sogno di diventare un attore.

Dalle regie teatrali al successo con Game of Thrones

Dopo gli studi, Pedro Pascal comincia a lavorare molto in ambito teatrale, sia come regista che come attore. Grazie agli spettacoli - che sono sia classici che moderni - comincia a fare piccole tournée in giro per gli Stati Uniti. Il primo ruolo lo ottiene per la tv, apparendo nel 1999 nella serie G vs E. Negli anni successivi continua ad apparire in serie di successo con piccolo ruoli sporadici, come nel caso di Buffy l'ammazzavampiri, Law & Order, The Good Wife e Senza traccia. Nel 2011 ottiene il suo primo ruolo su grande schermo nel film I guardiani del destino, ma è tra il 2013 e il 2014 che la sua carriera cambia definitivamente. Nel 2013 entra a far parte del cast della serie Graceland, in cui interpreta un agente federale. Nel 2014, invece, viene scelto per interpretare il principe Oberyn "la vipera" Martell nella serie Il trono di spade. Un ruolo breve ma molto intenso, che spalanca a Pedro Pascal le porte di Hollywood. È tra i protagonisti della fortunata serie Narcos e di The Mandalorian, serie ambientata nell'universo di Star wars. La consacrazione sul piccolo schermo, invece, avviene con The Last of Us, serie targata HBO e ispirata all'omonimo videogioco.

Per quanto riguarda il grande schermo, invece, dopo il successo ottenuto con Il trono di spade, Pedro Pascal ha lavorato a moltissimi film comee il recentissimoQuest'estate sarà protagonista non solo del già citato I fantastici 4 - Gli inizi, ma anche della commedia Material Love, in cui dividerà il set con Dakota Johnson e Chris Evans.