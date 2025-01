Da portiere d'albergo a star di Hollywood, Bradley Cooper festeggia 50 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Cinquant'anni e non dimostrarli. Bradley Cooper si appresta a spegnere cinquanta candeline, mezzo secolo vissuto al massimo tra set cinematografici, Oscar mancati e grandi amori. La storia di Bradley Cooper, cominciata in Pennsylvania e arrivata fino a Hollywood, è quella di un giovane americano come tanti che ha saputo coltivare un sogno, quello di recitare, e è riuscito a realizzarlo.

Il lavoro in hotel per pagarsi gli studi

Con una laurea in letteratura inglese in tasca, a 20 anni, Bradley Cooper decise di tentare la via della recitazione. Per studiare all'Actors Studio Drama School di New York chiese un prestito di 70mila dollari e per ripagarlo accettò di fare il portiere di notte al Morgans Hotel in Madison Avenue. Fu proprio accogliendo a uno dei divi, che frequentavano spesso l'albergo, che conobbe per la prima volta Leonardo DiCaprio, che all'epoca era stato travolto dal successo di Titanic. "Ricordo di aver portato Leonardo DiCaprio nella sua stanza, ed ero nell'ascensore con lui e sette dei suoi amici. Era più o meno il periodo di Titanic e ricordo questo ragazzo che sembrava un ragazzino, anche se avevamo più o meno la stessa età, sembrava un ragazzino. Ricordo di aver pensato che ero a un metro di distanza da questo ragazzo ed eravamo mondi lontani", raccontò anni fa l'attore. Mai avrebbe creduto che, pochi anni dopo sarebbero, diventati amici e colleghi.

L'esordio in "Sex and The city" poi "Alias"

La prima vera opportunità per mettersi in mostra arrivò con una parte in "Sex and the City". Nel 1998 l'attore venne scritturato per girare uno degli episodi della seconda stagione della popolare serie televisiva - "Single è bello?"- nel quale recitò al fianco proprio della protagonista Sarah Jessica Parker. Grazie a quel piccolo ruolo, Cooper ottenne altri ingaggi in tv fino alla svolta arrivata con la serie "Alias", dove interpretava Will Tipping al fianco di Jennifer Garner.

Il successo e i riconoscimenti mancati

La popolarità arrivò con il film "Una notte da leoni" nel 2009 e i successivi due capitoli tutti sotto la regia di Todd Phillips. Grazie al ruolo dell'insegnante Phil Wenneck, Cooper si è guadagnato la stima e l'attenzione di Hollywood diventando uno degli attori più richiesti e pagati d'America. Con i ruoli in "Limitless", "Il lato positivo - Silver Linings Playbook", "American Hustle - L'apparenza inganna" e "American Sniper", Bradley Copper ha ottenuto molti riconoscimenti, altrettante candidature a premi importanti che, però, fino ad ora non è mai riuscito a portare a casa. Nel 2018 l'attore è passato dietro la macchina da presa firmando la regia di "A star is born" e successivamente del "Maestro".

Le nozze, il flirt con Lady Gaga, l'amore con Irina

La vita sentimentale di Bradley Cooper è finita spesso sulle copertine delle riviste scandalistiche. Nel 2006, quando il successo non lo aveva ancora travolto, l'attore sposò l'attrice Jennifer Esposito, dalla quale però divorziò dopo pochi mesi. Dal 2015 al 2019 Cooper visse una travolgente storia d'amore con la top model Irina Shayk, dalla quale ha avuto una figlia Lea De Seine, nata nel 2017.

Nel 2018, durante le riprese del suo film " A star is born ", si parlò a lungo di un presunto flirt avuto con la protagonista della pellicola, Lady Gaga, ma nonostante il grande feeling mostrato anche in pubblico la coppia non confermò mai la relazione. Dopo un lungo periodo vissuto da single, dal 2023 Bradley Cooper fa coppia fissa con la modella