Il professor Cenerentolo e gli altri film di Pieraccioni da vedere assolutamente

Il professor Cenerentolo è il film del 2015 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni che va in onda questa sera alle 19.25 su Rai Movie.

Il professor Cenerentolo, la trama

Umberto (Leonardo Pieraccioni) ha visto la sua vita cambiare dopo aver tentato un'impacciata rapita in banca per cercare di salvare dalla bancarotta la sua attività. Il colpo, però, non è andato affatto a buon fine e l'uomo è stato condannato a passare quattro anni dietro le sbarre. Ora è quasi giunto alla fine della pena e non gli resta altro da fare che contare i giorni che lo separano dalla tanto agognata libertà. La sua vita è alquanto monotona, rotta solo dal lavoro diurno nella biblioteca di Ventotene, dove si trova il carcere. Tutto cambia quando una sera, durante un dibattito aperto anche al pubblico, Umberto conosce Morgana (Laura Chiatti), una donna che lo affascina all'istante, ma che crede che Umberto sia un dipendente del carcere, non un prigioniero. Invece di spiegare la situazione alla sua nuova conoscenza, Umberto cavalca l'equivoco e comincia a frequentare la donna durante le ore di lavoro in biblioteca. Poi, come Cenerentola, corre in carcere prima che scocchi la mezzanotte, per non correre il rischio di attirare l'attenzione del direttore del carcere (Flavio Insinna).

I migliori film di Leonardo Pieraccioni

Il ciclone

Tra i film più amati dell'intera filmografia di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone è senza dubbio tra i più apprezzati. Uscito nel 1996, la pellicola racconta la storia di Levante (Pieraccioni), che lavora come contabile per il piccolo borgo in cui vive insieme al fratello (Massimo Ceccherini) e la sorella (Barbara Enrichi). La sua vita è scandita dal giro in paese e dagli incontri quotidiani coi suoi concittadini, come Carolina (Tosca D'Aquino), ex compagna di scuola convinta che un giorno o l'altro finiranno insieme. Questo tran tran quotidiano si spezza quando in città arriva un corpo di ballo guidato da Naldone (Alessandro Haber), di cui fa parte anche la bella Caterina (Lorena Forteza), che si instaurerà proprio a casa di Levante, scambiandolo per un agriturismo e dando origine a una serie di disavventure.

I laureati

Uscito nel 1995 e scritto dallo stesso Pieraccioni insieme a Giovanni Veronesi, I laureati segue le vicissitudini di quattro amici, quattro trentenni fuori corso all'università che condividono un appartamento a Firenze. Leonardo (Pieraccioni), Rocco (Rocco Papaleo), Bruno (Gian Marco Tognazzi) e Pino (Massimo Ceccherini) sono quattro uomini falliti, che cercano di restare a galla tra lavori sottopagati e intrecci sentimentali degni di una soap opera. Ritratto di una generazione smarrita, I laureati è un'opera di nostalgia e risate.

Ti amo in tutte le lingua del mondo

Scritto sempre da Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi, Ti amo in tutte le lingue del mondo vede Leonardo Pieraccioni vestire i panni di un professore di educazione fisica il cui matrimonio salta in aria a seguito di un tradimento. Costretto a trasferirsi in casa del fratello Cateno (Giorgio Panariello), che lavora come bidello nella sua stessa scuola, Gilberto deve vedersela con la passione della giovane allieva Paolina (Giulia Elettra Gorietti), talmente invaghita del suo professore da lasciargli ovunque biglietti con scritto "ti amo", in tutte le lingue del mondo, creando situazioni a dir poco imbarazzanti. La vita del protagonista cambia quando un suo collega (Rocco Papaleo), lo convince a partecipare a una festa elegante che altro non è se non un party di scambisti. Ed è qui, paradossalmente, mentre cerca di fuggire da una serata terribile, che Gilberto conosce la nuova donna di cui innamorarsi.

Il paradiso all'improvviso

Uscito nel 2003, Il paradiso all'improvviso è la storia di Lorenzo (Leonardo Pieraccioni), un uomo libero e convinto del suo essere single, che passa il suo tempo con l'amante (Giulia Montanarini) e gli amici Giandomenico (Rocco Papaleo) e Taddeo (Alessandro Haber). Appassionato del suo lavoro - che consiste nel creare effetti climatici artificiali - Lorenzo è spesso in viaggio con la sua assistente Nina (Anna Maria Barbera). L'ultimo incarico lo porta nella bella isola di Ischia, dove incontra Amaranta (Angie Cepeda), colei che lo aveva ingaggiato per creare effetti speciali per un weekend romantico con il suo amante, che però all'ultimo dà forfait. Lorenzo allora si propone di passare del tempo con lei, senza sapere chi sia davvero la bella ragazza cha ha davanti.