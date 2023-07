"Profumo - Storia di un assassino" e quello strano legame con i Nirvana

Profumo - Storia di un assassino è il film che va in onda questa sera alle 21.00 su Iris. Uscito nel 2006 per la regia di Tom Tykwer, Profumo - Storia di un assassino è tratto dal romanzo omonimo firmato dallo scrittore Patrick Süskind, che non si limitò a ispirare una pellicola.

Profumo - Storia di un assassino, la trama

L'anno è il 1789 e mentre la Francia fronteggia l'ira del popolo della Rivoluzione Francese, un neonato viene gettato tra pesci e rifiuti dalla madre, che lo crede morto. Il bambino, però, comincia a piangere e ben presto gli occhi del mercato sono tutti su di lui, così come quelli delle forze dell'ordine che non tentennano nemmeno un momento nel condannare a morte la madre del bambino, accusandola di infanticidio. Jean-Baptise Grenouille - questo il nome del bambino - cresce allora in orfanotrofio, dove dimostra sin dalla più tenera età di avere un olfatto incredibile, che gli permette di dividere e riconoscere i vari odori. Diventato grande, Grenouille (Ben Whishaw), che lavora con un conciatore parigino, riconosce per strada la scia di un odore che considera il più perfetto esistente in natura e che appartiene a una ragazza dai capelli rossi (Karoline Herfurth). Questo incontro, che si concluderà in modo brutale, sarà l'inizio di una discesa infernale in cui il protagonista, al lavoro con un profumiere italiano (Dustin Hoffman), cercherà invano di ricreare il profumo della ragazza, senza fermarsi davanti a niente.

Il legame coi Nirvana