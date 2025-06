Il ritorno di Checco Zalone al cinema: quando uscirà il film

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo ciak sarà a luglio. Checco Zalone tornerà a recitare per un nuovo film, di cui sarà protagonista e co-scenaggiatore, in uscita per le prossime feste di Natale, come da tradizione per il comico pugliese. Già deciso il titolo della pellicola, sarà "Buen Camino". A dirigere le riprese Gennaro Nunziante.

Il film, che sarà distribuito da Medusa Film, uscirà per le feste di Natale ed è prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.

Non si hanno ancora indiscrezioni sul soggetto ma qualcosa il titolo (in spagnolo) ce lo può fare immaginare. Le riprese avverranno tra Italia e Spagna.

Zalone e Nunziante hanno già lavorato insieme nei quattro grandi successi del comico: "Quo Vado?" (2016), "Sole a catinelle" (2013), "Che bella giornata" (2011) e "Cado dalle nubi" (2009).

Nel 2020, invece, Checco Zalone ha firmato la sua prima regia con il film "". Tra circa sei mesi scopriremo se la nuova pellicola raggiungerà, o meno, gli stessi successi dei precedenti. Per ora possiamo solo dire che il nome Checco Zalone è una garanzia di risate per il pubblico.