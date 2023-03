Safe House, la vera tortura a cui si è sottoposto Denzel Washington per il film

Safe House - Nessuno è al sicuro è il film del 2012 diretto da Daniel Espinosa che va in onda questa sera alle 21.00 su Italia 1. Secondo i dati registrati da IMDB la pellicola è stata il maggior successo economico per un film diretto da un regista svedese nella storia del cinema.

Safe House - Nessuno è al sicuro, la trama

Matt Weston (Ryan Reynolds) è un giovane agente della CIA che sta ancora imparando il mestiere. La sua missione è quella di fare da guardiano a una "safe house" - nome in codice per nascondiglio - a Cape Town, in Sudafrica. Il suo lavoro non lo soddisfa e questa frustrazione costante spinge Matt a fare continue richieste al capo David (Brendan Gleeson) per poter cambiare assegnazione. Un giorno, arriva in città Tobin Frost (Denzel Washington), ex agente della stessa agenzia governativa che ora si è dato al crimine. Per sfuggire e degli uomini che vogliono la sua testa, Tobin decide di consegnarsi al Consolato statunitense, dove viene prese in custudio e portato proprio nella safe house. Ben presto, però, il nascondiglio viene preso di mira e attaccato brutalmente e questo spingerà Matt e Tobin a fare quasi squadra comune per avere salva la vita in una situazione che sembra sempre più disperata.

La tortura di Denzel Washington

Se Safe House - Nessuno è al sicuro è riuscito ad arrivare al cinema per come gli spettatori lo conoscono, ottenendo anche un ottimo riscontro a livello di incassi al botteghino, il merito è soprattutto della fiducia che Denzel Washington ha riposto nel progetto. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, la produzione del film voleva licenziare il regista Daniel Espinosa. Questa eventualità, tuttavia, non si è potuta realizzare dal momento che proprio grazie a una clausola contrattuale voluta da Denzel Washington sull'approvazione del metteur en scéne per partecipare al film, Daniel Espinosa - che di recente ha diretto il deludente Morbius premiato ai Razzie Awards - ha potuto portare a termine il proprio lavoro. Questo perché nonostante ci fossero ampie divergenze artistiche tra il regista e i produttori, Denzel Washington era il nome di punta del film e non si poteva o voleva rischiare di perdere la star della pellicola.