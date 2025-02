Sanremo non ferma la Disney

Ascolta ora 00:00 00:00

Era una missione da veri supereroi e chi meglio di Captain America poteva sfidare Sanremo? Così, nonostante la forte concorrenza del Festival, l'esordio di Captain America: Brave New World (voto 5) ha sorriso alla Disney. Il film ha chiuso primo, nel fine settimana, con 2.386.669 euro, che diventano 2.899.277 considerando anche l'esordio del mercoledì. Il 35esimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, sequel di Captain America: Civil War e continuazione della miniserie tv The Falcon and The Winter Soldier, patchwork di tante riscritture fatte. Per carità: rispetto agli ultimi episodi dell'Universo, qualche passo in avanti c'è stato (difficile fare peggio), ma per ritornare alla brillantezza degli esordi, di strada da fare ce n'è ancora parecchia. Qui, Anthony Mackie (bravo) è il nuovo Captain America, alle prese con un Harrison Ford (così, così) presidenziale (è Thaddeus «Thunderbolt» Ross, prendendo il posto del compianto William Hurt), alias Hulk rosso (nella foto), tra contrasti e inevitabile scontro finale, con molti personaggi secondari sprecati. Male tutti gli altri debutti.

L'interessante thriller (ma occhio allo spoiler) Strange Darling (voto 6,5) è tredicesimo con 93.500 euro, meglio del pur simpatico Tornando a Est (voto 6), sequel riuscito del fortunato Est dittatura Last Minute e del deludente September 5 (voto 5), sulla strage alle Olimpiadi di Monaco.