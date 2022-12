Kirstie Alley, il ricordo struggente di John Travolta: "So che ci rivedremo"

“Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo” . Con questa frase struggente, che manifesta pienamente tutto l’amore provato nei confronti della collega attrice, John Travolta ha voluto ricordare Kirstie Alley, deceduta all’età di 71 anni a causa di un tumore molto aggressivo scoperto solo di recente. L’attore statunitense, partner della Alley nel film Senti chi parla, ha affidato al social media Instagram il suo personale saluto a una donna che è stata molto importante nella sua vita. Un legame indissolubile che neppure la morte prematura di Kirstie è riuscito a spezzare.

Un amore platonico ma profondo

La Alley, alcuni anni fa, aveva confessato di essersi innamorata di John Travolta mentre recitava con lui. Kirstie aveva addirittura pensato di lasciare il marito per il collega. L’attrice si era invaghita di Travolta proprio sul set del film Senti chi parla, venticinque anni fa. Un amore, però, rimasto platonico visto che Kirstie era allora sposata con l’attore Parker Stevenson. “Mi creda – dichiarò la Alley nel corso di un’intervista concessa all’Nbc – c’è voluto tutto quello che avevo, dentro e fuori per resistere e non assecondare la mia volontà di sposare John e stare con lui per il resto della mia esistenza. É stato il più grande amore della mia vita” .

I lutti di John Travolta

Travolta, che oggi ha 68 anni ed è stato sposato con l’attrice Kelly Preston, ha subito gravi lutti nel corso della sua vita. Prima la morte per cause naturali del figlio 16enne Jett, il 2 gennaio 2009, mentre è in vacanza con la famiglia alle Bahamas, e poi il decesso della consorte Preston, avvenuto il 12 luglio del 2020 per un cancro al seno. Nel periodo in cui girò la famosa commedia con la Alley, Travolta era single. Quando ha saputo della rivelazione di Kirstie ha capito che la collega ha preso la sua decisione di restare fedele al marito per il rispetto che aveva dell’istituzione del matrimonio.