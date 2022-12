Il cinema dice addio a Kirstie Alley, la mamma di Senti chi parla e il volto celebre della serie televisiva Cin cin. La protagonista di Bella da morire è morta a 71 anni a causa di un cancro che era stato scoperto solo di recente. A dare il triste annuncio sui social sono stati i figli dell’attrice, True e Lillie Parker: "Siamo rattristati di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente. È stata circondata dai familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa sarebbe successo. È stata iconica sullo schermo così come è stata una madre e una nonna meravigliosa".

La droga e la bulimia

La Alley era nata nel 1951 a Wichita, Kansas, da una famiglia metodista, e nella sua vita ha conosciuto ferite e rinascite. Nel 1980 si era trasferita a Los Angeles, dove lavorava come interior designer. A trent'anni aveva perso la madre, deceduta in un incidente stradale provocato da un guidatore ubriaco, poi aveva divorziato dal primo marito e aveva anche avuto notevoli difficoltà a trovare un ruolo televisivo. Tutte queste circostanze avevano portato l’attrice a cadere nella dipendenza della cocaina. Uscita dal tunnel della droga, la Alley aveva cominciato a fare le prime comparsate in alcuni quiz televisivi, fino alla grande occasione: il debutto in Star Trek II - L'ira di Khan, secondo episodio della saga di Star Trek.

A quello sono poi seguiti alcuni ruoli in film, tra cui Runaway con Tom Selleck, ma la vera svolta è arrivata con la serie televisiva di successo Cin Cin, dove ha interpretato il ruolo di Rebecca Howe, conquistando numerosi Emmy Awards e Golden Globe. La serie televisiva ha rilanciato l’attrice sul grande schermo, dove ha recitato accanto a John Travolta in Senti chi parla e in Harry a pezzi di Woody Allen. Nel 1999 ha interpretato nel film Bella da morire il ruolo di una madre disposta a tutto pur di far vincere alla propria figlia un concorso di bellezza.

Il ricordo di Travolta