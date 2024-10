Se l'emancipazione è appesa a un ciuffo di peli

Tecla Insolia

Un ciuffo di peli vi seppellirà. Almeno secondo Tecla Insolia, talentuosa e deliziosa attrice classe 2004. Tecla è una di queste gagliarde della generazione Z: agguerrite, post femministe ma femministe per davvero, irrimediabilmente consapevoli di tutto. Conoscono alla perfezione l’impatto che può avere sul globo di una lametta di plastica, sono perfettamente consce di poter gestire il proprio corpo come meglio credono, sono terribilmente determinate ad allentare il giogo dell’imposizione delle regole.

Quindi una come Tecla va sul red carpet del Roma Film Fest, ci va infilata in uno strepitoso abito Gucci, ma ci va con le ascelle non depilate in bella mostra. Cosa che ha immancabilmente mandato in sollucchero le femministe propriamente dette.

Noi siamo ammirate da queste moderne, leggiadre guerriere dal sorriso dolce e la determinazione d’acciaio. Ma forse noi, piuttosto che far passare la nostra emancipazione da un ciuffo di peli, preferiremmo rimanere in cucina con il grembiule ben annodato in vita.