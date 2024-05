Shrek, Le ali della libertà e gli altri film da vedere stasera in tv

La prima serata di questo sabato di maggio è piena di pellicole che, in un modo o nell'altro, sono state in grado di lasciare traccia del proprio passaggio nella storia del cinema moderno e contemporaneo. Dai film d'animazione ai nuovi classici, stasera in tv ci sono titoli da non perdere.

Cosa guardare stasera in tv



Shrek 2

Come ogni sabato, in prima serata su Italia 1 torna l'appuntamento fisso con il cinema d'animazione. Nello specifico, questa sera alle 21.24 su Italia 1 va in onda Shrek 2 che, come si intuisce dal titolo, rappresenta il secondo capitolo della tetraologia che ha rivoluzionato il mondo dell'animazione e delle fiabe. Shrek e Fiona sono felicemente sposati e tutto sembra andare per il verso giusto, finché nella palude non arriva un invito. I neo sposi vengono invitati nel regno di Molto, Molto Lontano, dove i genitori di Fiona aspettano di conoscere il genero e futuro erede. L'incontro, però, non è dei migliori: il padre di Fiona odia l'orco e Shrek si sente sempre meno adatto a stare al fianco della donna che ama. In compagnia di Ciuchino e del Gatto con gli Stivali (doppiato, anche in italiano, da Antonio Banderas), Shrek cerca di chiedere aiuto alla Fata Madrina, senza sapere che la donna ha le sue mire: suo figlio, Azzurro, è colui che avrebbe dovuto salvare Fiona.

Le ali della libertà

Tra i film da non perdere per nessuna ragione stasera in tv c'è il bellissimo Le ali della libertà, che va in onda alle 21.31 su Rete 4. Si tratta di un "nuovo classico" e, più in generale, uno di quei film che andrebbero visti almeno una volta nella vita da chiunque si voglia considerare un cinefilo. Tratto dal racconto di Stephen King intitolato Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, Le ali della libertà racconta la storia di un uomo (Tim Robbins) che viene condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie e del suo amante, nonostante lui si dichiari innocente. In una prigione violenta e corrotta, il protagonista fa amicizia con il contrabbandiere Red (Morgan Freeman) e il vecchio Brooks (James Whitmore) e ha un unico scopo: riuscire ad evadere.

Firewall - Accesso negato

Alle 20.22 su Iris, invece, va in onda Firewall - Accesso negato film del 2006 che vede Harrison Ford vestire i panni del capo della sicurezza informatica di un istituto bancario, per il quale ha ideato e creato un programma apparentemente inespugnabile. Tuttavia, quando una banda di criminali prende in ostaggio la sua famiglia con la minaccia di farle del male, il protagonista non ha altra possibilità che organizzare una rapina per pagare il riscatto e dare al capo dei criminali (Paul Bettany) tutto ciò che vuole. Ma sarà questa la cosa giusta da fare?

Beetlejuice - Spiritello porcello

Stasera in tv alle 21.05 su TwentySeven, va in onda Beetlejuice - Spiritello porcello, uno dei film più folli tra quelli realizzati da Tim Burton all'inizio della sua carriera. La storia è quella dei coniugi Maitland che muoiono poco dopo le loro nozze e finiscono con l'essere improgionati nella loro casa come fantasmi.

Ed è in questa veste che i due cominciano a cercare di spaventare i nuovi inquilini della casa, tra cui c'è anche Lydia (), una ragazza dalla sensibilità spiccata che rischia di dover sposare Betelgeuse (), uno spirito tutt'altro che affidabile.