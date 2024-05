"Il silenzio degli innocenti" e gli altri film da vedere stasera in tv

Nel giorno della Festa della mamma, sono diversi i film disponibili per coloro che amano la settima arte e vogliono concludere il weekend con un bel lungometraggio sui canali in chiaro del digitale terrestre. Tra commedie e film d'azione, con blockbuster e film che non sono riusciti a sbancare il botteghino come le produzioni avrebbero desiderato, ecco quali sono i titoli da non perdere stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Mamma mia!

Titolo perfetto da vedere in occasione delle celebrazioni per la Festa della mamma, Mamma mia! è il film musicale che va in onda questa sera alle 21.26 su La5. Ispirato dalle canzoni degli ABBA, il film prende il via quando la giovane Sophie (Amanda Seyfried) trova il vecchio diario di sua madre, Donna (Meryl Streep) e trova i nomi dei tre uomini tra i quali c'è quello di suo padre. In vista del suo matrimonio con Skye (Dominic Cooper), Sophie invita sull'isola greca in cui vive con la madre tutti e tre gli uomini: Harry (Colin Firth), Bill (Stellan Skarsgaard) e Sam (Pierce Brosnan). Intanto Donna è occupata a organizzare le nozze, visto che per sua figlia vuole solo il meglio. Ad aiutarla arrivano le sue migliori amiche, Tanya (Christine Baranski) e Rosie (Julie Walters). Nell'arco di un fine settimana pieno di scoperte, Sophie e Donna dovranno comprendere quali sono le cose veramente importanti.

Il silenzio degli innocenti

Tra i film di culto disponibili stasera in tv non si può non citare il capolavoro firmato da Jonathan Demme dal titolo Il silenzio degli innocenti. Per coloro che ancora non lo conoscessero, il film segue le vicende di Clarice (una giovanissa Jodie Foster), coraggiosa agente dell'FBI che viene incaricata di trovare, fermare e arrestare Buffalo Bill, un serial killer che ha come vittime giovani ragazze che scuoia. Nella speranza di porre la parola fine a questo massacro, Candice decide di allearsi con un altro serial killer, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), criminale cannibile che ormai vive dietro le sbarre e che potrebbe aiutare Candice a comprendere come funziona una mente criminale. Il film va in onda alle 21.20 su Rai 4.

Jason Bourne

Per gli amanti dei film più d'azione, stasera in tv va in onda Jason Bourne, il quinto capitolo in ordine cronologico della saga cinematografica che vede Matt Damon indossare i panni del protagonista che dà il titolo al film. In questo episodio, l'ex agente della CIA Nicky Parsons (la Julia Stiles di Save the last dance) decide di raggiungere Jason Bourne (Matt Damon), condividendo delle informazioni su un programma della Treadstone, che punta a "spiare" tutti i cittadini statunitensi. Per Jason Bourne inizia una corsa contro il tempo, che lo vede non solo fronteggiare un sicario (Vincent Cassel), ma anche dei fantasmi del proprio passato. Appuntamento alle 21.25 su Italia 1.

Independence Day

Sempre perfetto per gli spettatori che sono maggiormente appassionati di cinema d'azione e blockbuster, alle 21.22 sul canale 20 Mediaset va in onda Independence Day. Uscito nel 1996 e diretto da Roland Emmerich, il film racconta la storia del capitano Steven Hiller (Will Smith) che viene coinvolto in un piano del governo americano, voluto dal presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman), che punta a eliminare gli alieni ostili che stanno tentando un'invasione alla vigilia della Festa per l'indipendenza e che sono stati "intercettati" da un esperto di telecomunicazioni (Jeff Goldblum).

Venom - La furia di Carnage

L'ultimo film che vi consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv è un lungometraggio che rientra nel genere dei cosiddetti cinecomics: Venom - La furia di Carnage, che va in onda alle 21.30 su TV8. Si tratta del secondo capitolo dedicato al mutante alieno di casa Marvel che al cinema è stato portato dalla Sony, con risultati altalenanti. Nel film troviamo di nuovo il giornalista Eddie Brock (Tom Hardy), che ormai ha imparato a convivere con il simbionte extraterrestre che abita il suo corpo. Mentre una parte di lui spera ancora di poter conquistare la sua ex (Michelle Williams), Eddie viene convocato in prigione da un serial killer che viene però "infettato" da un altro tipo di simbionte che lo porta non solo a scappare dalla pena di morte, ma anche a trasformarsi in Carnage (Woody Harrelson).

Eddie e Venom sono gli unici che possono salvare la città e l'umanità intera da una minaccia che si fa sempre più pericolosa.