Dalla sirena a Manhattan al milanese imbruttito: cosa vedere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima serata dei canali in chiaro del digitale terrestre offre numerose opzioni per gli amanti del cinema che sono alla ricerca di un film dalle atmosfere estive o che sappia intrattenere senza sforzo. Ecco allora una piccola guida tv ai film disponibili stasera in tv e che valgono senza dubbio il tempo della visione.

Cosa vedere stasera in tv

Splash - Una sirena a Manhattan

La nostra breve guida sui film da vedere stasera in tv inizia con il lungometraggio che va in onda alle 21.25 su Rai 1 e che rappresenta un film iconico da guardare in estate: Splash - Una sirena a Manhattan. Uscito in sala nell'ormai lontanissimo 1984, il film vede come protagonista un giovanissimo Tom Hanks nei panni di un giovanissimo fruttivendolo alle prese con il proprio cuore spezzato dopo la fine della sua ultima relazione. Un giorno, durante una gita in barca, il ragazzo rischia l'annegamento e viene salvato da una sirena (Daryl Hannah), che da tempo sta cercando di scappare dai progetti di un folle scienziato. I due, come in una rivisitazione della fiaba di Andersen, finiscono ben presto per innamorarsi, ma il loro amore sembra essere uno di quelli impossibili da realizzare, soprattutto perchè la sirena ha un segreto...

Mollo tutto e apro un chiringuito

Per gli spettatori che, invece, hanno voglia di una commedia estiva tutta italiana, alle 21.16 su Canale 5 va in onda il film Mollo tutto e apro un chiringuito. La vicenda segue da vicino Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), un uomo che ha fatto propria la frenetica vita di Milano, dedicando tutto il suo tempo a fare soldi e a conquistare donne. Tuttavia, quando salta un importante affare con un noto imprenditore (Paolo Calabresi), Signor Imbruttito cade in depressione, sentendosi un fallito per la prima volta in vita sua. È a questo punto che un vecchio amico (Alessandro Betti) gli proprone di aprire un chiringuito in Sardegna: l'Imbruttito accetta e si porta con sé Giargiana (Valerio Airò), il solito stagista. Le cose, naturalmente, non vanno affatto come previsto.

Godzilla

La prima serata dei canali in chiaro del digitale terrestre offre titoli validi anche per coloro che non sono necessariamente alla ricerca di una commedia. Stasera in tv, infatti, va in onda anche Godzilla, disponibile alle 21.20 sul canale 20 Mediaset. La storia prende il via quando una strana creatura porta alla distruzione di una casa e di una famiglia. Anni dopo la tragedia, i superstiti Joe (Bryan Cranston) e il figlio Ford (Aaron Taylor-Johnson), si rendono conto che non è stata detta loro tutta la verità su ciò che ha causato la distruzione della loro casa e la perdita della loro moglie/madre (Juliette Binoche). Si scopre così che ci sono due enormi crisalidi preistoriche che si stanno risvegliando e che stanno lasciando il passaggio libero per il ritorno di Godzilla, che sembra determinato a distruggere qualunque cosa (o persona) incontri sul suo cammino.

Starsky e Hutch

Chiudiamo la guida sui film da vedere stasera in tv con la segnalazione di Stursky e Hutch, il film in onda alle 21.06 su TwentySeven (canale 27 del digitale terrestre). Come è facilmente intuibile dal titolo stesso del lungometraggio, il film è un remake della serie iconica degli anni Settanta.

In questa nuova trasposizione il razionale e posato Starsky () si trova a dover accettare come partner l'impulsivo e superficiale Hutch (), mentre il dipartimento di polizia indaga su un traffico di droga che conduce i due poliziotti verso un sospesso preciso (). Ma la collaborazione tra Starsky e Hutch non inizia affatto sono una buona stella e i due dovranno imparare ad accettare le loro rispettive differenze prima di avere la possibilità di risolvere il caso.