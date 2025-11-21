Morto a 33 anni Spencer Lofranco, l'attore che aveva lavorato anche con Angelina Jolie

Si è spento all'età di 33 anni l'attore canadese Spencer Lofranco. A darne notizia, attraverso un post su Instagram, è stato il fratello Santino che ha ricordato Spencer, come riporta People, come un uomo che ha avuto il privilegio di vivere " una vita che alcuni potevano solo sognare ". Con una serie di scatti che immortalano i due fratelli nell'infanzia, ma anche ritratti più recenti del giovane scomparso, Spencer Lofranco è stato ricordato anche per aver "cambiato la vita alle persone". Nato il 18 ottobre 1992 a Toronto, in Canada, Spencer Lofranco aveva al suo attivo già diverse partecipazioni nel mondo del cinema, che lo hanno portato a collaborare con grandi divi di Hollywood. Ha interpretato il personaggio di John in Gotti - Il primo padrino, dove ha recitato al fianco di John Travolta. In Unbroken, invece, è stato diretto da Angelina Jolie, che lo ha voluto nel cast per il personaggio di Harry Brooks. Le cause della morte del giovane attore non sono ancora state rivelate, ma a quanto riportato la polizia della British Columbia starebbe ancora indagando.

L'amore per la recitazione è sempre stato un punto fermo nella vita di Spencer Lofranco che già da giovanissimo riesce ad accedere alla New York Film Academy per studiare recitazione e sperare così di entrare nel mondo della settima arte e diventarne, presto o tardi, parte integrante. In una vecchia intervista, sempre riportata da People, l'attore ricordò che per inseguire il suo sogno da attore era andato contro la volontà paterna. Suo padre, infatti, sognava per lui un futuro come giocatore di hockey o, al massimo, come avvocato. Tuttavia, l'amore per il cinema era più forte di qualsiasi altra cosa e il giovane attore ha deciso di seguire i suoi sogni e il suo istinto. Il debutto ufficiale avviene nel 2013, quando viene scelto per interpretare Conrad Hartman nel film Innamorarsi a Middleton, una commedia romantica indipendente dove condivise il set con Andy Garcia e Vera Farmiga. Il primo ruolo da protagonista, invece arriva l'anno dopo, nel 2014, quando il regista Trevor White lo sceglie per interpretare James Burns in Jamesy Boy. La storia è quello di un giovane violento e problematico, che appartiene a una gang criminale, che stravolgerà la propria vita una volta entrato in prigione. A fare da pietra di svolta sarà l'amicizia con un assassino che diventerà ben presto un suo mentore.

Tra gli altri progetti a cui Spencer Lofranco ha preso parte si ricordano Dixieland, storia di un amore ossessivo e totalizzante,

uscito nel 2015, e King Cobra, il film che racconta la storia di un produttore di pornografia gay interpretato da. Nel cast del film anche James Franco, James Kelley e Robby Johnson.