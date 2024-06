Amanti di Spider-Man? Tutti i film tornano al cinema: ecco dove quando

Ascolta ora 00:00 00:00

"Da un grande potere derivano grandi responsabilità" è una delle citazioni più famose tra quelle nate nell'universo cinematografico dedicato a Spider-Man, l'Uomo Ragno. Nello specifico, la frase viene pronunciata nello Spider-Man di Sam Raimi, uscito al cinema nel 2002 e che vedeva come protagonista Tobey Maguire. Primo capitolo di una trilogia considerata da molti il miglior prodotto dedicato all'amichevole Spider-Man di quartiere, il film di Sam Raimi ha aperto le porte ad altre rivisitazioni. L'Uomo Ragno, infatti, è stato poi interpretato da Andrew Garfield nella saga The Amazing Spider-Man e poi da Tom Holland che ha interpretato Peter Parker per il Marvel Cinematic Universe. Infine, grazie al multiverso introdotto dalla Marvel, è stato possibile vedere i tre Spider-Man combattere insieme in Spider-Man: No way home.

Spider-Man torna al cinema: il calendario degli eventi

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Columbia Pictures, tutti i film di Spider-Man torneranno al cinema per una lunga maratona che attraverserà i mesi estivi. Ogni lunedì, a partire dal 1 luglio, i cinema trasmetteranno tutti i film dedicati all'Uomo Ragno. Si comincia dunque dal primo capitolo di Sam Raimi, in cui l'Uomo Ragno deve fronteggiare il Goblin (uno straordinario Willem Dafoe), mentre cerca di mettere ordine nei suoi sentimenti per Mary Jane (Kirsten Dunst). Invece l'8 luglio e il 15 luglio saranno disponibili Spider-Man 2 e Spider-Man 3. Il 22 luglio sarà invece la volta di The Amazing Spider-Man, che vede come protagonisti il già citato Garfield con Emma Stone e a cui segue il 29 luglio The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro che vede Jamie Foxx vestire i panni dell'antagonista. Con agosto si arriva invece allo Spider-Man più recente, quello che è stato a cavallo tra la fase tre e la fase quattro del MCU. Il 5 agosto l'appuntamento è con Spider-Man Homecoming, mentre il 19 agosto sarà la volta di Spider-Man: Far From Home che vede il giovane Peter Parker e l'amata MJ (Zendaya) partire alla volta dell'Europa per una gita scolastica che viene però minacciata dalla presenza degli Elementali, spingendo Spider-Man a fare amicizia con Mysterio (Jake Gyllenhaal), mentre cerca di superare il trauma legato alla morte di Tony Stark/Iron Man.

La kermesse si concluderà ufficialmente il 19 agosto con il già citato Spider-Man: No way home, una chiusura pressoché perfetta dal momento che lo Spider-Man di Tom Holland avrà l'occasione di combattere al fianco degli altri due Spider-Man, in un film così metacinematografico e nostalgico da risultare irresistibile. Di seguito il trailer rilasciato da Sony Pictures per il mercato italiano con tutte le informazioni inerenti quelli che sono già stati denominati