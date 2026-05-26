"Star Wars", ritorno in sordina

Com'era facile prevedere, a comandare nell'ultimo weekend su grande schermo è stato The Mandalorian and Grogu (foto, voto 5), con 1.321.097 euro, che diventano 1.684.831 considerando anche il mercoledì d'esordio. Nulla di esaltante, se si guarda al dato mondiale, tra i più bassi del franchise. Il film, con Pedro Pascal cacciatore di taglie mandaloriano, procede con il freno a mano tirato: assicura intrattenimento, ma non chiedetegli altro. Dietro Michael e Il diavolo veste Prada 2, è quarto, con 704.508 euro, l'interessante horror Obsession (voto 7), dove un ragazzo, incapace di dichiararsi alla ragazza dei suoi sogni, si affida a un oggetto misterioso capace di realizzare il suo desiderio. La donna, però, vittima dell'incantesimo, sviluppa un'ossessione sempre più inquietante, trasformando la relazione in un incubo. Debutto così così, quinto con 377.917 euro, per Almodóvar e il suo Amarga Navidad (voto 6), tra crisi creativa e sceneggiatura nella sceneggiatura, ma senza la vivacità e l'energia migliori del regista. Tra gli altri esordi, sesta posizione per Passenger (voto 4), che parte con 203.

385 euro: un horror con un problema evidente, perché non spaventa e dura troppo rispetto all'idea di base. Da segnalare, nono con 55.128 euro, In the Grey (voto 6), di Guy Ritchie, su una squadra segreta che opera nella zona grigia tra ciò che è legale e ciò che non lo è.