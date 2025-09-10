Stasera in tv "Air - La storia del grande salto": la vera storia dell'iconica scarpa che ha fatto volare Michael Jordan (e la Nike)

Michael Jordan, il più grande campione della storia del basket e un modello di scarpe divenuto di culto, sono ritratti in una pellicola imperdibile, in onda stasera 10 settembre alle 21.10 su Rai Movie, "Air - La storia del grande salto".

Il film, diretto da Ben Affleck, racconta la coraggiosa intuizione del manager Sonny Vaccaro, l’uomo dietro la nascita della celebre linea di scarpe Air Jordan e la collaborazione fra la Nike e l’allora semisconosciuto Michael Jordan. Ma nel film c'è soprattutto la visione senza compromessi di Deloris Jordan, la mamma di Michael. Una madre che conosce l'immenso talento di un figlio che diventerà il più grande fenomeno del basket di tutti i tempi. La sua presenza è semplicemente magnetica mentre cerca di proteggere il figlio a tutti i costi dalle sirene del mondo degli affari.

Si tratta del primo progetto della Artists Equity, la casa di produzione indipendente fondata da Ben Affleck e Matt Damon. I due attori, amici d’infanzia, che si sono conosciuti da bambini quando vivevano a pochi isolati di distanza a Boston, hanno deciso di unire nuovamente le forze dopo il trionfo di Will Hunting – Genio Ribelle del 1997 e il viaggio indietro nel tempo per The Last Duel (2021), regia di Ridley Scott.

La trama

1984, Beaverton (Oregon), Stati Uniti. Nella sede Nike regna il panico. Il marchio, re indiscusso del running, è praticamente inesistente nel mondo del basket, dove Converse e Adidas dominano in maniera incontrastata, mentre Nike raccoglie le briciole. Sonny Vaccaro, veterano del basket e fiutatore di talenti, ha un'idea folle: puntare tutto su un ragazzo di 21 anni di nome Michael Jordan. L'impresa, però, è convincere le tre persone più importanti della storia. Phil Knight, ceo scettico da conquistare con i numeri. Il manager di Jordan, da ammorbidire con la diplomazia. E Michael stesso, già stregato dalle sirene dorate dell’Adidas. Ma Vaccaro ha un asso nella manica: Deloris Jordan, la mamma del cestista. È lei la chiave di tutto. Sonny non propone un semplice contratto, ma una partnership visionaria.

Per la prima volta nella storia, un atleta diventa co-protagonista del brand. Nello specifico di un paio di scarpe: le Air Jordan. Il resto è leggenda, ritratta in un film che celebra l'amicizia, l'ambizione e il potere di credere nell’impossibile.

Il cast