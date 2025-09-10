Stasera in tv "Air - La storia del grande salto": la vera storia dell'iconica scarpa che ha fatto volare Michael Jordan (e la Nike)

Michael Jordan, il più grande campione della storia del basket e un modello di scarpe divenuto di culto, sono ritratti in una pellicola imperdibile, in onda stasera 10 settembre alle 21.10 su Rai Movie, "Air - La storia del grande salto".
Il film, diretto da Ben Affleck, racconta la coraggiosa intuizione del manager Sonny Vaccaro, l’uomo dietro la nascita della celebre linea di scarpe Air Jordan e la collaborazione fra la Nike e l’allora semisconosciuto Michael Jordan. Ma nel film c'è soprattutto la visione senza compromessi di Deloris Jordan, la mamma di Michael. Una madre che conosce l'immenso talento di un figlio che diventerà il più grande fenomeno del basket di tutti i tempi. La sua presenza è semplicemente magnetica mentre cerca di proteggere il figlio a tutti i costi dalle sirene del mondo degli affari.
Si tratta del primo progetto della Artists Equity, la casa di produzione indipendente fondata da Ben Affleck e Matt Damon. I due attori, amici d’infanzia, che si sono conosciuti da bambini quando vivevano a pochi isolati di distanza a Boston, hanno deciso di unire nuovamente le forze dopo il trionfo di Will Hunting – Genio Ribelle del 1997 e il viaggio indietro nel tempo per The Last Duel (2021), regia di Ridley Scott.
La trama
1984, Beaverton (Oregon), Stati Uniti. Nella sede Nike regna il panico. Il marchio, re indiscusso del running, è praticamente inesistente nel mondo del basket, dove Converse e Adidas dominano in maniera incontrastata, mentre Nike raccoglie le briciole. Sonny Vaccaro, veterano del basket e fiutatore di talenti, ha un'idea folle: puntare tutto su un ragazzo di 21 anni di nome Michael Jordan. L'impresa, però, è convincere le tre persone più importanti della storia. Phil Knight, ceo scettico da conquistare con i numeri. Il manager di Jordan, da ammorbidire con la diplomazia. E Michael stesso, già stregato dalle sirene dorate dell’Adidas. Ma Vaccaro ha un asso nella manica: Deloris Jordan, la mamma del cestista. È lei la chiave di tutto. Sonny non propone un semplice contratto, ma una partnership visionaria.Per la prima volta nella storia, un atleta diventa co-protagonista del brand. Nello specifico di un paio di scarpe: le Air Jordan. Il resto è leggenda, ritratta in un film che celebra l'amicizia, l'ambizione e il potere di credere nell’impossibile.
Il cast
- Ben Affleck è il regista e il protagonista del film. L'attore, veste i panni di Philip Hampson Knight, co-fondatore e presidente emerito della Nike, dopo esserne stato amministrato delegato e presidente per oltre cinquant'anni. Fu proprio durante il suo periodo, che Nike sviluppò relazioni con atleti del calibro di Michael Jordan e Tiger Woods.
- Matt Damon è John Paul Vincent Vaccaro, dirigente d'azienda specializzato nel marketing sportivo. Esperto di basket, Vaccaro va in cerca di giovani talenti a cui proporre un contratto di sponsorizzazione con Nike, per rilanciare un brand all'epoca fortemente orientato al running. La decisione di mettere sotto contratto la stella emergente Michael Jordan fu sua.
- Chris Messina - nel cast di Vicky Cristin Barcelona e Julie & Julia - interpreta l'agente sportivo David Falk, che era il vero agente di Michael Jordan all'epoca dell'accordo con Nike.
- Marlon Wayans è George Raveling, allenatore di basket di lunga data. Nella vita vera, Raveling fu assistente allenatore di Bobby Knight per la Nazionale degli Stati Uniti nel 1984, di cui faceva parte anche Michael Jordan e che vinse l'oro olimpico.
- Julius Tennon interpreta James Jordan, padre di Michael Jordan, tragicamente scomparso nel 1993, appena un mese dopo la vittoria del terzo titolo NBA consecutivo del figlio. Tennon è apparso al fianco di Viola Davis sia ne Le regole del delitto perfetto che in The Woman King.
- Viola Davis interpreta la madre di Michael Jordan, Deloris Jordan, che convinse Michael ad accettare l'accordo con Nike. L'attrice è una leggenda del cinema e della televisione, candidata all'Oscar per Il dubbio, The Help e Ma Rainey's Black Bottom e vincitrice della celebre statuetta per Barriere.
- Matthew Maher interpreta Peter Moore, designer e direttore creativo di Nike ai tempi dell'accordo con Jordan. Prima di apparire in Air, Maher ha recitato in Gone Baby Gone, Storia di un matrimonio, Lady Bird e nella serie Hello Tomorrow! su Apple TV.
- Jason Bateman interpreta Rob Strasser, direttore marketing di Nike e supervisore di Sonny Vacaro. Noto per la sua voracità negli affari, influì notevolmente sull'ingaggio di Michael Jordan alla Nike.