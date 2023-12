Stasera in tv, ecco quali sono i film da non perdere

Siamo ormai agli sgoccioli del 2023 e nel venerdì che precede il weekend di Capodanno scopriamo quali sono i film disponibili stasera in televisione. Mentre sulla maggior parte dei canali principali del digitale terrestre vanno in onda programmi e show televisivi - come l'appuntamento fisso con Ciao Darwin su Canale 5 - ci sono alcune pellicole che potrebbero comunque andare incontro alle aspettative e ai gusti degli spettatori più cinefili. Ecco, allora, quali sono i lungometraggi da non perdere questa sera sul digitale terrestre.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Appuntamento alle 21.30 su Italia Uno con Il cavaliere oscuro - Il ritorno, pellicola che sancisce la fine della trilogia cinematografica che Christopher Nolan ha dedicato al personaggio di Batman. In questo terzo film Bruce Wayne (Christian Bale) è costretto a tornare "dentro" al costume di Batman quando una nuova minaccia comincia a scorrere tra le strade di Gotham. Se pensava che la follia del Joker fosse il pericolo più grande, ora l'Uomo Pipistrello deve ricredersi: in città è infatti arrivato Bane (Tom Hardy), che in poco tempo fa un vero e proprio colpo di stato in città e né la polizia né nessun altro sembra in grado di fermare la sua ferocia e la sua violenza. Aiutato dal fido maggiordomo (Michael Caine), Bruce Wayne deve anche fronteggiare l'attrazione che prova per Catwoman (Anne Hathaway)

Il grande Match

Tra i film disponibili stasera in televisione c'è anche quello che mette uno di fronto all'altro due attori che hanno regalato al cinema due film di pugilato che, per quanto diversi, hanno comunque nutrito l'immaginario collettivo. Da una parte c'è Sylvester Stallone e il suo Rocky, dall'altro Robert De Niro con Toro Scatenato. Il grande match è un film che racconta la storia di due vecchi pugili, rivali sin dalla giuventù, che si trovano davanti alla possibilità di combattere di nuovo, per dimostrare una volta per tutte chi è il vero campione tra i due. Il film viene messo in onda questa sera alle 21.06 su TwentySeven.

Ronin

Il venerdì che precede il fine settimana di Capodanno è un giorno che non offre tantissima scelta sui canali in chiaro del digitale terrestre. Ma senza dubbio Ronin, in onda alle 21.20 su Rai 4, vale il tempo di una visione. Uscito nel 1999, Ronin racconta la storia di una banda "criminale" composta da mercenari che si riunisce a Parigi con lo scopo di rubare qualcosa di molto prezioso dalle mani di un boss della malavita locale. La squadra è composta da attori del calibro di Robert De Niro, Jean Reno e Sean Bean, che i più conoscono perché ha interpretato Boromir nella saga de Il signore degli anelli e Eddard Stark nella prima stagione de Il trono di spade.