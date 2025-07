Stasera in tv I predatori dell'arca perduta, chi sono i due attori in lizza per sostituire Harrison Ford

Non esiste estate in cui Italia 1 non riproponga i film di Indiana Jones. Icona cinematografica senza tempo, nato dalla fantasia di Steven Spielberg e George Lucas, Indiana Jones torna in tv questa sera alle 21.19 su Italia 1 con il suo primo capitolo, dal titolo I predatori dell'Arca Perduta. La trama ruota intorno al professore Henry Jones Jr., conosciuto con il nomignolo di Indiana (Harrison Ford) che, dopo aver ripreso a insegnare nell'università di Princeton, viene ingaggiato per partire per una missione alla volta del Nepal, dove dovrebbe scoprire dove si trova la leggendaria Arca dell'Alleanza. Proprio in Nepal, l'uomo incontra Marion (Karen Allen), figlia del suo mentore, con la quale inizierà una vera e propria caccia al tesoro per trovare la reliquia che contiene le Tavole della Legge di Dio, prima che essa cada in mano ai nazisti. La prima trilogia di Indiana Jones - composta anche da Indiana Jones e il tempio maledetto e Indiana Jones e L'ultima crociata - è stata un vero e proprio cult della storia del cinema, cooperando a creare quell'immaginario degli anni Ottanta che le produzioni di Hollywood (e non solo) stanno cercando di sfruttare ancora oggi. Proprio il successo dei film ha fatto sì che Harrison Ford venisse identificato come il professore archeologo e avventuriero, come se l'uno non potesse esistere senza al'altro, al punto che è stato estremamente credibile rivedere Harrison Ford nel 2023 riprendere i panni di Indiana Jones per il quinto capitolo, dal titolo Indiana Jones e il quadrante del destino. Si trattava del lungometraggio con cui Ford diceva ufficialmente addio al suo personaggio più iconico, attaccando al chiodo cappello e frusta.

In un mondo perfetto questo addio sarebbe stato definitivo e Hollywood avrebbe reso omaggio al suo eroe lasciando che la sua eredità rimanesse invariata. Tuttavia, nel contesto produttivo attuale, dove tutto deve essere sottoposto a remake e reboot, nemmeno Indiana Jones può dirsi salvo e a Los Angeles ci sono già voci insistenti su chi dovrebbe essere a ereditare il ruolo di Harrison Ford. Al momento i nomi più quotati sono due: Glen Powell e Chris Evans. Il secondo non ha bisogno di grandi presentazioni, grazie alla sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe nei panni di Capitan America, che ha fatto di lui un volto molto conosciuto e molto amato di Hollywood. Proprio per la sua faccia pulita e la fanbase che ha dopo i successi targati Marvel, Chris Evans potrebbe aver già sbaragliato la concorrenza. Glen Powell, invece, è un nome relativamente nuovo. Nonostante lavori a Hollywood già da anni, l'attore si è fatto conoscere soprattutto grazie a due titoli. Il primo è Top Gun: Maverick, il sequel del film con Tom Cruise in cui Powell interpretava un cadetto fin troppo sicuro di sé. Il secondo è invece Tutti tranne te, commedia romantica che è stato un vero e proprio successo internazionale, anche grazie alla campagna pubblicitaria effettuata sulle note del brano Unwritten. L'attore è apparso anche nel remake di Twisters, diventato campioni d'incassi la scorsa estate, e tra poco in sala arriverà L'uomo in fuga, film tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King e diretto da Edgar Wright. Un vero e proprio astro nascente che potrebbe far gola a Hollywood proprio perché è sulla cresta dell'onda e con il suo sguardo brillante potrebbe incarnare perfettamente il sarcasmo di Indiana Jones.

Tuttavia il pubblico sembra essere contrario a un reboot di Indiana Jones. Se da una parte gli spettatori mostrano sempre più insofferenza per uno sforzo produttivo ridotto al minimo, dove l'originalità sembra essere stata bandita a favore di un più comodo "effetto nostalgia", dall'altra il personaggio di Indiana Jones ha radici così profonde nell'immaginario collettivo che sono tantissimi quelli che non vogliono che in sala arrivi un Indiana Jones che non sia Harrison Ford.

Nonostante il film non sia nemmeno entrato in pre-produzione, sono tantissimi gli spettatori che stanno già promettendo di boicottare la nuova pellicola, per dimostrare ai grandi Studios che ci sono personaggi e attori che sono intoccabili.