Stasera in tv: da Jennifer Aniston a Eddie Murphy, ecco i film da vedere

L'inizio di una nuova settimana segna sempre un momento delicato nella vita di ciascuno, quando il relax del weekend è ormai alle spalle e all'orizzonte si profilano giorni di responsabilità e preoccupazioni. Per smorzare questi sentimenti, come sempre, arriva in soccorso il cinema che viene proposto dai canali in chiaro del digitale terrestre. Vediamo allora quali sono i principali lungometraggi disponibili stasera in tv.

Stasera in tv: i titoli da non perdere

Vanguard - Agenti speciali

Il primo film che vi consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv è Vanguard - Agenti speciali che va in onda alle 21.27 su Italia 1. La storia è quella di un contabile cinese (Jackson Lou) che vive in Inghilterra e suo malgrado finisce nelle mire di una cellula terroristica che lo sfrutta per finanziari atti riprovevoli. Quando la minaccia incombe anche su sua figlia (Zu Ruohan), che vive in Africa, il protagonista decide di assumere una vera e propria guardia del corpo (Jackie Chan).

Sfera

Appuntamento alle 21.26 su Iris con Sfera, il film diretto da Barry Levinson che racconta la storia di uno psicologo (interpretato da Dustin Hoffman) che lavora come sostegno per i sopravvissuti a terribili incidenti e a vari tipi di catastrofi. Quello che l'uomo non si aspetta è di essere chiamato in mezzo all'oceano e di avere a che fare con la possibilità di un primo contatto con una civiltà aliena. Sul fondo dell'oceano, infatti, c'è una navicella inabissata, e il protagonista dovrà indagare insieme a tre colleghi (Samuel L. Jackson, Sharon Stone e Liev Schreiber). Quando i quattro scienziati trovano una misteriosa sfera all'interno della navicella, le loro vite prenderanno una piega inaspettata.

Il professore matto

Se siete tra quegli spettatori che cercano un lungometraggio leggero, volto soprattutto a far ridere, non potete perdervi Il professore matto, che va in onda questa sera alle 21.15 su TwentySeven. In una sorta di retelling della storia del Dottor Jeckyll e Mr. Hide, il film racconta la storia di un professore sovrappeso (Eddie Murphy) che, grazie ai suoi studi e ai suoi esperimenti, riesce a creare un alter-ego magro e sicuro di sé (sempre Eddie Murphy). Sebbene all'inizio tutto sembri procedere nel migliore dei modi, ben presto il protagonista si rende conto di aver liberato una creatura pericolosa per la sua carriera e la sua reputazione.

Smokin' Aces

Altro film da non perdere stasera in tv è Smokin' Aces, disponibile alle 21.23 sul canale 20 Mediaset. Si tratta di una commedia brillante e d'azione che vede l'attore Andy Garcia nei panni del vice-direttore del FBI che manda il suo miglior agente (Ryan Reynolds) a fare da guardia del corpo a Buddy Aces Israel (Jeremy Piven), insieme al veterano Donald (interpretato dal compianto Ray Liotta). Inizierà così una vera e propria caccia all'uomo per mano di un boss i cui mercenari sono disposti a tutto pur di uccidere Aces.

Ti odio, ti lascio, ti...

Ultimo consiglio sui film da vedere stasera in tv riguarda Ti odio, ti lascio, ti... commedia romantica e sui generis dal sapore dolceamaro che va in onda alle 21.10 su La5.

I protagonisti della vicenda sonoche interpretano una coppia in crisi, arrivata al punto di volersi separare. Nessuno dei due, però, vuole abbandonare l'appartamento in cui vive e i due ex si troveranno a vivere da coinquilini, anche se questo significa farsi i dispetti ogni giorno. Ma l'amore è davvero finito?