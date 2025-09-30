In testa il film di Anderson

Tante novità che hanno spinto il botteghino (5.163.893 euro) a un +48% rispetto a sette giorni fa.

Comanda il capolavoro di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra, esordio sopra il milione di euro (1.069.334 per la precisione), grazie a un cast altisonante (DiCaprio, nella foto, poi Penn, Del Toro, Hall) e a una regia praticamente perfetta. Alle sue spalle, il film family La casa della bambole di Gabby – Il Film , con un discreto debutto da 736.276 euro che porta acqua al mulino del box office. Interessante il terzo posto di Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli , la pellicola (che tali non sono più) evento celebrativa dell’ultimo tricolore della squadra di Conte, che ha messo in cassa 619.212 euro, nonostante, domenica sera, abbia pagato dazio per la concomitanza di Milan-Napoli. Tutta la critica ne ha parlato, dopo il toccante passaggio a Venezia e La voce di Hind Rajab , la bimba palestinese di 5 anni uccisa, lo scorso anno, a Gaza, non ha tradito le attese, con la quarta posizione e 425.188 euro in quattro giorni. Solo sesta, con 315.

533 euro, invece, la commedia italiana Esprimi un desiderio , con Max Angioni e Diego Abatantuono, per la regia di Volfango De Biasi, ennesimo remake di un film francese ( Il peggior lavoro della mia vita ). Si è chiuso anche Cinema in Festa , con oltre 700mila spettatori, meno della metà rispetto all’edizione 2023 (oltre 1,5 milioni).