Titanic torna al cinema: la vera amicizia tra Kate Winslet e Leo DiCaprio

Quando Titanic è arrivato in sala, nell'ormai lontano 1998 (in Italia), nessuno forse era in grado di prevedere il successo che la pellicola avrebbe avuto, né il fatto che nel giro di pochi anni sarebbe diventato un cult imprescindibile nel mondo della settima arte. Eppure a distanza di venticinque anni gli spettatori parlano ancora della tragica storia d'amore di Jack e Rose, interrogandosi sulla possibilità che entrambi potessero salvarsi, salendo su una zattera improvvisata. L'affetto dei fan è tale che persino il regista James Cameron è sceso in campo per parlare della "teoria della zattera". Non sorprende, dunque, che per festeggiare il venticinquesimo anniversario di questa pellicola senza tempo, capace di ridare volto anche alle vere vittime della tragedia del transatlantico, Titanic torni in sala, a partire dal 9 febbraio. Il film di James Cameron ha tantissimi pregi e meriti, ma forse uno dei più importanti è stato quello di lanciare le carriere di due tra gli attori di Hollywood più apprezzati di sempre: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Attori che, grazie a Titanic, hanno avuto una brillante carriera, ma soprattutto hanno messo le basi per un'amicizia solida e decennale.

Titanic, la trama

Jack (Leonardo DiCaprio) è un ragazzo povero, senza molte prospettive nella vita, che però riesce a godersi le piccole cose dell'esistenza che lo rendono una persona buona e allegra. Durante una partita a carte, Jack riesce a vincere due biglietti per la terza classe del Titanic, il transatlantico in partenza verso gli Stati Uniti che punta a diventare una leggenda. Rose (Kate Winslet) è una ragazza nobile, promessa sposa di Caledon (Billy Zane), un uomo ricco e arrogante, che non sembra avere le carte in regola per essere l'uomo che Rose ha sempre sognato. Ma, spinta soprattutto dalle ambizioni della madre (Frances Fisher), Rose affronta il viaggio verso l'America con la speranza di potersi innamorare del futuro marito, ma la tristezza è tale che, per un momento, Rose pensa di farla finita. Ed è proprio quando sembra essere arrivata la fine che tutto comincia. Jack e Rose non hanno nulla in comune e i loro mondi non potrebbero essere più distanti di quanto in effetti siano: lui viaggia in terza classe con l'amico Fabrizio (Danny Nucci), lei è circondata da una gabbia dorata che la rende quasi inavvicinabile. Ma il vero amore trova sempre il modo di farsi strada e tra i due inizia una bellissima storia d'amore. Purtroppo i ragazzi non possono immaginare di avere a disposizione pochissimo tempo: il Titanic, con solo metà delle scialuppe necessarie a un salvataggio, sta andando incontro a un impatto con un iceberg che avrà conseguenze tragiche.

La lunga amicizia tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

Sebbene gran parte del pubblico ha sempre sognato di vedere Jack e Rose uniti sentimentalmente anche nella vita vera, tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non c'è mai stato un rapporto d'amore, ma nel corso di questi venticinque anni hanno sempre dimostrato quanto fosse profonda e sincera la loro amicizia. Uno degli esempi più recenti è la dichiarazione fatta da Kate Winslet quando ha potuto riabbracciare Leonardo DiCaprio dopo la lontananza forzata dovuta alla pandemia da Covid-19. Come si legge su Elle, l'attrice ha infatti dichiarato: "Non riuscivo a smettere di piangere. Come è accaduto a molte altre amicizie sparse per il globo, abbiamo sentito molto la mancanza l'uno dell'altra a causa del Covid. Lui è un mio amico, un amico davvero stretto. Siamo legati per la vita."

I due si sono conosciuti appunto sul set di Titanic e Kate Winslet, secondo quanto ha raccontato in un'intervista con Access Hollywood, aveva timore di "potersi prendere una cotta" per la sua co-star, dal momento che secondo lei, all'epoca, Leonardo DiCaprio "era davvero stupendo". Ma la relazione non è mai andata in quella direzione. "Non c'è mai stato niente del genere. Per me è sempre stato il buon vecchio Leo." ha dichiarato l'attrice. I due attori si sono poi rincontrati lavorativamente sul set di Revolutionary Road, dove la loro amicizia già decennale li ha aiutati senz'altro a rappresentare la quotidianità di una coppia sposata. Qualche mese dopo l'uscita del film, Kate Winslet è stata candidata ai Golden Globe come miglior attrice protagonista per il film. Durante la cerimonia di premiazione, quando Kate Winslet è salita sul palco per ritirare il premio che le era stato concesso, l'attrice ha fatto un discorso di ringraziamento in cui ha detto: "Grazie a quell'uomo incredibile che è anche una parte importantissima del mio mondo. Leo, sono felicissima di essere qui e poterti dire quanto ti voglio bene e quanto te ne ho voluto in questi tredici anni. Ti voglio bene con tutto il mio cuore, davvero."