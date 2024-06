"È stato un incubo...". La rivelazione di Kate Winslet su DiCaprio

Ascolta ora 00:00 00:00

Titanic è un film che di certo non ha bisogno di presentazioni. Diretto da James Cameron e uscito nell'ormai lontano 1997, il film ispirato alla vera tragedia del transatlantico avvenuta nel 1912, ha finito col diventare un nuovo classico della settima arte. A catalizzare l'attenzione è soprattutto la storia d'amore impossibile tra la nobile Rose (Kate Winslet) e il povero Jack (Leonardo DiCaprio). La prima viaggia in prima classe, il secondo in terza, dopo aver vinto il biglietto per il Titanic grazie a una buona mano a poker. Senza avere molto in comune, se non il loro desiderio di libertà, i due finiscono con l'avvicinarsi sempre di più, al punto da innamorarsi e affrontare insieme le terribile ore dopo l'impatto con l'iceberg.

Nonostante sia uscito quasi trent'anni fa, Titanic continua ad essere molto amato dal pubblico, che fa registrare sempre ascolti da record a ogni passaggio televisivo. E questo amore fa sì che Titanic continui a essere un argomento di conversazione: che siano le dichiarazioni del regista che spiega perché Jack non poteva sopravvivere, o quelle più recenti di Kate Winslet, che ha commentato una delle scene più iconiche del lungometraggio. Tra i tanti momenti indimenticabili del film di James Cameron, quello in cui Kate Winslet sale sulla prua del transatlantico, dicendo "Jack, sto volando" è senza dubbio quella entrata maggiormente nell'immaginario collettivo, tanto da essere citata anche in molti altri film, come il famoso Love Actually.

Alla fine della scena Kate e Jack si baciano, con l'oceano e il tramonto a far loro da sfondo. E proprio su questa scena è tornata a parlare Kate Winslet - vista recentemente nell'ottima serie The Regime - in occasione di un'intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui l'attrice ripercorre alcune tappe della sua carriera, rivedendo i film in cui è apparsa. Per quanto riguarda la scena "incriminata", Kate Winslet ricorda che faticava a respirare a causa del costume che indossava e che le dava la sensazione di avere il seno direttamente sotto al mento. Kate Winslet ha spiegato: "Girare questa scena è stato un incubo. Leo non riusciva a smettere di ridere, abbiamo dovuto rigirarla almeno quattro volte."

Kate Winslet ha spiegato che il regista James Cameron voleva girare la scena con una luce particolare, ma il tramonto continuava a cambiare, al punto che Kate Winslet doveva nascondere nel suo costume tutto il necessario per rifare il proprio trucco e anche quello di Leonardo DiCaprio che, nonostante apparisse naturale, aveva addosso molto trucco e anche una lozione abbronzante. Così, quando arrivò il momento del bacio, non solo Kate Winslet continuava a sbattere con le ginocchia contro la ringhiera della (finta) prua, ma si trovò anche coperta del make-up di DiCaprio e per lui fu lo stesso, e i due cominciarono a ridacchiare per l'assurdità di una scena che i posteri avrebbero percepito come estremamente romantica. Nel ricordare tutti questi "problemi", poi, Kate Winslet ha anche fatto dell'ironia sulle abilità da baciatore della sua co-star.

Mio Dio, è un tipo romantico, eh? Non mi sorprende che ogni ragazza nel mondo volesse essere baciata da Leonardo DiCaprio, ma non è affatto come lo si immagina".

Rivedendo il momento del bacio, infatti, ha detto di DiCaprio: "