Troppi debutti, pochi incassi

Solo due novità in top ten su ben dodici nuovi film usciti nel week-end. È il triste bollettino di cartelloni, ogni settimana, più intasati della A1 ad agosto, dove la qualità dei film proposti è inversamente proporzionale al numero dei titoli datti in pasto sul mercato. Questo giovedì daremo il benvenuto a dieci nuove pellicole e giovedì 27 si farà ancora peggio, con quattordici debutti. In pratica, tra il 13 e il 27 marzo, i poveri cinefili si troveranno alle prese con 36 novità delle quali, nel 90% dei casi, si perderà memoria dopo pochi minuti dall'uscita dalla sala. Schizofrenia senza senso, perché a una simile offerta non corrisponde la domanda dei cinefili con il risultato di incassi che, a volte, neanche i parenti stretti contribuiscono a far lievitare. Meno male che, nello scorso fine settimana, almeno Gabriele Mainetti, con il riuscito La città proibita si è inserito nell'elenco dei soliti noti, capeggiato da quel FolleMente di Genovese, che è volato, meritatamente, a quota 14.370.186 euro. Il divertente action di Mainetti ha esordito al terzo posto con 569.946 euro.

Per l'altra nuova entrata, bisogna scendere fino all'ottavo posto, con il biografico Lee Miller, che ha racimolato, in quattro giorni, 174.896 euro. Gioco Pericoloso, con protagonista anche Elodie (foto), è solo tredicesimo. Il box office complessivo è in calo del 12% rispetto a sette giorni fa.