Troy e gli altri film da vedere stasera in tv

Il lunedì, come si sa, è il giorno più complicato della settimana, dal momento che si torna alla vita di tutti i giorni dopo il relax del weekend. Proprio per questo è molto importante decidere bene cosa vedere in televisione alla fine della giornata, per cercare di scrollarsi di dosso i problemi e le preoccupazioni della quotidianità. Stasera in tv tornano i soliti programmi televisivi del lunedì, come L'isola dei famosi su Canale 5 o, eccezionalmente, il ritorno di GialappaShow su TV8. Non mancano però i film per gli appassionati della settima arte: ecco allora una breve guida tv sui principali titoli disponibili in prima serata sui canali in chiaro del digitale terrestre.

Quali sono i film da non perdere stasera in tv?

Troy

Il primo film che consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv è Troy, il film di Wolfgang Petersen che va in onda alle 21.09 sul canale 20 Mediaset. La storia segue le vicende narrate ne L'Iliade, sebbene la pellicola non segue il racconto di Omero, eliminando del tutto la partecipazione degli dei della mitologia greca al conflitto. La storia si concentra soprattutto sulle conseguenze dell'amore tra il principe Paride (Orlando Bloom) e Elena (Diane Kruger), che porta il re Menelao e suo fratello Agamennone a dichiarare guerra a Troia. Il vero scontro però sarà tra il leader Achille (Brad Pitt) e il fratello di Paride, Ettore (Eric Bana).

Sceriffo extraterrestre...poco extra e molto terrestre

Per i nostalgici, alle 21.05 è disponibile il film di Michele Lupo dal titolo Sceriffo extraterrestre...poco extra e molto terrestre. Si tratta di una pellicola che unisce il genere della commedia con quello della fantascienza e che vede Bud Spencer indossare i panni di un forte e determinato sceriffo che, a seguito di strane avventure, fa amicizia con quello che si presenta come H7-25 e che non è altro che un bambino alieno. Nonostante lo sconcerto iniziale, lo sceriffo e l'alieno fanno amicizia e questo porterà l'uomo di legge a difendere l'alieno da chi vuole fargli del male. L'appuntamento è su Cine34, il canale dedicato interamente al cinema italiano.

The Transporter Legacy

Come avviene ormai da un mese, la prima serata del lunedì di Italia 1 è dedicato alla saga di The Transporter. Stasera va in onda il quarto capitolo, dal titolo The Transporter Legacy. La particolarità di questo capitolo è che a interpretare il ruolo del protagonista non c'è più il divo del cinema d'azione Jason Statham, che si è ritirato dopo che la casa di produzione non ha saputo accontentare le sue richieste economiche. Al centro del racconto, comunque, c'è di nuovo l'autista mercenario Frank Martin, che stavolta deve affrontare il pericolo rappresentato da una ragazza alla ricerca di una vendetta che crede di meritare. Appuntamento alle 21.23.

King Richard - Una famiglia vincente

Alle 21.10 sul canale RSI - La1 va invece in onda un film biografico davvero ben fatto: King Richard - Una famiglia vincente. Il film si concentra sulla storia dell'ascesa nel mondo del tennis delle sorelle Williams e, nello specifico, si concentra sul rapporto tra Serena Williams e suo padre Richard Williams (interpretato da Will Smith che, per questo ruolo, vinse il premio Oscar nella famosa notte dello schiaffo a Chris Rock). Si tratta dunque di un film biografico che però ha dalla sua anche una forte componente di formazione, raccontando i sacrifici fatti per arrivare ai piani alti del tennis.

Nel cast del film c'è anche Jon Bernthal, che nel frattempo è pronto a tornare nei panni del Punisher nel prossimo Daredevil: Born Again.