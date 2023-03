Tutte le premiazioni agli Oscar 2023

Oscar 2023 consegnati agli archivi tra conferme, sorprese e delusioni. Come pronosticato dai bookmakers, "Everything everywhere all at once" di Daniel Kwan e Daniel Scheinert è stato il film protagonista di questa edizione con sette riconoscimenti, quasi tutti nelle categorie principali: miglior film, migliore regia, migliore sceneggiatura e tre premi agli attori. Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, il film ha superato la concorrenza di mostri sacri del cinema americano ed è destinato a scrivere una pagina nuova: "Il cinema va seguendo gli anni e su internet si cambia ogni millisecondo, ma questo film resterà per generazioni" , le parole di Kwan. I "Daniels" con l'Oscar alla regia sono diventati la terza coppia di cineasti a conquistare la statuetta d'oro dell'Academy dopo Robert Wise-Jerome Robbins e i fratelli Coen.

Grande soddisfazione per la A24 con "Everything Everywhere All at Once", ma anche per i tedeschi di "Niente di nuovo sul fronte occidentale": oltre al miglior film internazionale, il lungometraggio di Edward Berger si è assicurato i premi per la migliore fotografia, per la migliore scenografia, per il miglior design e per la migliore colonna sonora. Due Oscar, invece, per "The Whale" di Darren Aronofsky: quello al trucco e quello meritatissimo a Brendan Fraser come miglior attore protagonista. Una rivincita memorabile dopo anni di difficoltà: "Ho iniziato trent'anni fa a fare film e non sempre le cose sono andare come dovevano.Ora sono qui. Ritornare in superficie non è facile ma ce l'ho fatta, ci sono persone che me l'hanno permesso, i miei figli" . Infine, un premio a testa per "Women Talking", "Avatar: la via dell'acqua", "Top Gun: Maverick" e "Black Panther: Wakanda Forever".

Grandi gioie ma anche grandi delusioni, gli Oscar 2023 hanno confermato il trend. A bocca asciutta due film che hanno entusiasmato critica e pubblico: "The Fabelmans" del maestro Steven Spielberg (sempre più snobbato dall'Academy in maniera inspiegabile e "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh. Niente da fare nemmeno per Cate Blanchett e per la sua straordinaria performance in "Tar": premiata Michelle Yeoh e la sua campagna mediatica senza precedenti, colpi bassi compresi. Serata no pure per l'Italia: niente statuetta per "Le pupille" di Alice Rohrwacher (candidato al miglior corto live action) e per Aldo Signoretti (candidato al miglior make up e hairstyling per "Elvis"). Ko anche Rihanna e Lady Gaga, in lizza per la miglior canzone originale: il riconoscimento è stato assegnato all'indiana "Naatu Naatu" del film "RRR".

Oscar 2023: tutte le premiazioni