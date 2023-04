Unbreakable e tutte le altre migliori interpretazioni di Bruce Willis

Unbreakable - Il predestinato è il film diretto da M. Night Shyamalan che va in onda questa sera alle 23.10 su Rai 4. Si tratta del primo capitolo di una trilogia realizzata nel corso di vent'anni che include anche Split, uscito nel 2016, e Glass, arrivato al cinema nel 2019.

Unbreakable - Il predestinato, la trama

David Dunn (Bruce Willis) è una guardia di sicurezza la cui vita subisce una svolta quando risulta essere l'unico sopravvissuto di un disastro ferroviario in cui tutti hanno perso la vita. Dopo il terribile incidente, da cui è uscito del tutto incolume, David viene invitato in una galleria da Elijah Price (Samuel L. Jackson) che è interessato a una strana teoria sui supereroi. Dal momento che lui è affetto da una malattia che lo rende fragilissimo, Elijah è convinto che da qualche parte ci sia anche qualcuno con una forza sopra la norma. Pian piano David comincia a credere alla teoria dell'uomo e rivivendo gli incedenti che hanno costellato la sua vita, ma anche le straordinarie capacità che ha sul luogo di lavoro, si rende conto di avere dei poteri soprannaturali che lo potrebbero aiutare addirittura a combattere la criminalità.

Le migliori interpretazioni di Bruce Willis

Quando Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dalla scene a causa di una malattia degenerativa che avrebbe sempre più compromesso le sue attività neurologiche, il mondo della settima arte era consavole di star perdendo un grande interprete della storia del cinema contemporaneo. Come dimostra anche Unbreakable - Il predestinato, Bruce Willis è un attore che ha saputo conciliare tanto il talento quanto la necessità di Hollywood di realizzare pellicole capaci di richiamare al cinema numerosi spettatori paganti. Dal cinema d'autore a quello più prettamente action, Bruce Willis ha regalato al pubblico alcune interpretazioni davvero memorabili.

Sin City

Scritto e diretto da Robert Rodriguez e tratto dall'omonimo fumetto di Frank Miller, Sin City è una pellicola brutale, che racconta il marcio di una metropoli che potrebbe essere una qualsiasi grande città. Nella pellicola, realizzata in scala di grigi, Bruce Willis interpreta John Hartigan, un poliziotto tutto d'un pezzo che si mette sulle tracce di un pedofilo che ha appena rapito una bambina. Durante il corso del film il rapporto tra il poliziotto, il pedofilo e la bambina (che da grande avrà le sembianze di Jessica Alba) continuerà a intrecciarsi, in un gioco di vendetta e violenza. In Sin City Bruce Willis interpreta un antieroe che sembra essere uscito direttamente dalla tradizione del cinema western. Un uomo solitario e ligio alle proprie regole, disposto a superare qualsiasi limite affinché venga fatta giustizia.

L'esercito delle dodici scimmie

Ne L'esercito delle dodici scimmie Bruce Willis presta il volto a un criminale del futuro che viene mandato indietro nel tempo per cercare di evitare la catastrofe che ha distrutto gran parte dell'umanità. In questo film distopico firmato da Terry Gilliam, l'attore di Unbreakable - Il predestinato duetta con un Brad Pitt in stato di grazia che, proprio con questo ruolo, dimostrò di non essere solo un sex symbol, ma anche un attore di grande talento.

Pulp Fiction

Uno dei ruoli d'autore più famosi di Bruce Willis è quello portato sul grande schermo per Quentin Tarantino in Pulp Fiction, uno dei film più amati del regista che ha da poco annunciato il suo ultimo film. Bruce Willis interpreta Butch Coolidge, pugile protagonista del segmento intitolato L'orologio d'oro. Costretto a perdere ogni incontro per favorire le scommesse del capo, Butch decide di punto in bianco di scommettere segretamente su se stesso, sconfiggendo il suo avversario e cercando di darsi alla fuga. Prima che riesca a scappare, però, l'orologio d'oro, vecchio cimelio di famiglia, gli costerà la libertà e lo costringerà ad affrontare vari ostacoli in cui rischia di perdere la vita e non solo.

Armageddon

Tra il ruoli più amati dal grande pubblico ma tra i più detestati dall'attore stesso, c'è Armageddon, il film di Michael Bay incentrato su un gruppo di trivellatori che parte per lo spazio nel tentativo di distruggere un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Bruce Willis interpreta Harry, il capo di una stazione di trivellazione che, di punto in bianco, diventa l'eroe incaricato di salvare tutto il genere umano. Ed è forse l'umanità di Harry il tratto distintivo di questo personaggio che Bruce Willis riesce a rendere con una facilità quasi disarmante.

Trappola di cristallo

Non si può parlare delle migliori interpretazioni di Bruce Willis senza citare il suo personaggio più iconico, John McClane. Come è stato Murtagh per Mel Gibson o Indiana Jones per Harrison Ford, John McClane è il personaggio che ha contribuito a rendere Bruce Willis un volto immortale nell'Olimpo di Hollywood. Il film, diretto da John McTiernan, è il primo capitolo di una saga incentrato proprio sul poliziotto. In questa prima pellicola John McClane si appresta a passare la vigilia di Natale (motivo per cui il film è diventato un classico da vedere a dicembre) con la moglie, quando il grattacielo in cui si trova viene preso di mira da un gruppo di criminali guidati da Hans Gruber (il compianto Alan Rickman). Solo contro tutti, John McClane diventa l'emblema dell'eroe del cinema d'azione, capace da solo di affrontare una banda armata.

Il sesto senso