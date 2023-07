Un'ottima annata, lo zio di Russell Crowe che ispirò il film di Ridley Scott

Uscito in sala nel 2006, Un'ottima annata è la commedia romantica e nostalgica firmata da Ridley Scott che va in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4. La pellicola, che secondo Coming Soon, non è stato un grande successo al botteghino, ha comunque avuto il merito di riunire Ridley Scott e Russell Crowe dopo il successo de Il Gladiatore.

Un'ottima annata, la trama

Max (Russell Crowe) è un uomo determinato ad avere successo in ambito londinese: vero e proprio squalo della City, Max lavora come agente di borsa ed è in attesa di ricevere un'importante promozione che lo porterà sul tetto del mondo. La sua ascesa, però, è costretta a essere messa in pausa quando Max riceve la notizia della morte del vecchio zio Henry (Albert Finney), che non vedeva da anni e che viveva in una vecchia dimora nel cuore della Provenza. Nonostante da bambino (Freddie Highmore) passasse tutte le estati con lo zio Henry, così particolare e libero, ora Max si rende conto di aver perso ogni contatto e di non sapere più nulla della vita dello zio appena perso. Costretto ad andare in Provenza per organizzare la vendita della casa, Max si trova impelagato in realtà in una rete di vecchi ricordi, di un'età in cui anche lui era più leggero. Mentre la vendita della casa va a rilento per una serie di ostacoli e misteri legati anche al vino, Max si trova circondato da persone inaspettate: come la bella Fanny (Marion Cotillard) e Christie (Abby Cornish), un'americana che asserisce che Henry era suo padre.

L'influenza che ha avuto lo zio di Russell Crowe