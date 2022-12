Vacanze romane, Audrey Hepburn e la scommessa sugli Oscar

Vacanze romane è il classico del 1953 diretto da William Wyler che va in onda questa sera alle 21.34 su Italia 1. La pellicola, che è diventata una pietra miliare tra le commedie sentimentali. Girato a Roma, sebbene con un budget limitato che portò la pellicola ad essere girata in bianco e nero, Vacanze romane ha cooperato anche a rendere l'Itaia una meta tanto amata dai turisti americani.

Vacanze romane, la trama

La principessa Ann (Audrey Hepburn) è in visita in Italia, alla fine di un lungo tour in Europa. Giunta a Roma, stanca dell'etichetta e delle limitazioni che è costretta a subire per il suo ruolo e il suo titolo, Ann scappa dal palazzo per visitare la città, ma ben presto le cose si mettono per il verso sbagliato. Dall'altra parte c'è Joe Bradley (Gregory Peck), un reporter che quando scopre la fuga della principessa decide di mettersi sulle sue tracce: fingendo riguardo la sua identità, Joe è alla ricerca di un vero e proprio scandalo giornalistico, ma la gita intorno ai luoghi simbolo di Roma si trasforma ben presto in un viaggio che cambierà anche il cinico scrittore.

Audrey Hepburn e gli Oscar

Prima dell'inizio della produzione di Vacanze romane sembrava che nessuno avesse avuto sentore del successo che il film avrebbe avuto. Subito dopo le riprese, però, Gregory Peck comprese la portata della pellicola e il riscontro che avrebbe ricevuto durante la stagione dei premi. Come racconta il sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, subito dopo aver finito di girare, pare che Gregory Peck andò dai produttori del lungometraggio, asserendo che dal momento che Audrey Hepburn avrebbe vinto sicuramente un Oscar per la migliore interpretazione sarebbe stato più saggio mettere il suo nome prima del titolo del film sui manifesti e i poster del film. La produzione accolse questa richiesta.

La prima a non credere alle possibilità di poter raggiungere la vetta con Vacanze romane era proprio Audrey Hepburn, al punto che l'attrice sembrava disposta persino a scommettere contro se stessa. D'altra parte la partecipazione dell'attrice al film era stata assicurata attraverso un'audizione entrata nella storia per la sua stranezza. Come si legge anche su IMDB, infatti, Audrey Hepburn si presentò al provino recitando una scena del film. Quello che l'attrice ancora non sapeva, però, era che il cameraman aveva ricevuto chiare indicazioni di continuare a riprendere anche dopo lo stop del regista, all'insaputa dell'interprete. Per alcuni minuti, dunque, la Hepburn continuò a parlare senza sapere di essere ripresa. La sua spontaneità, mentre parlava senza la "costrizione" dell'attrice, fu ciò che le fece ottenere il ruolo. Oltretutto Vacanze romane rappresenta il primo ruolo importante per l'attrice, il primo ruolo da assoluta protagonista: lo stesso ruolo che poi le avrebbe aperto le porte di Hollywood. Aveva ottenuto così tanto dalla parte di Ann che l'unica cosa che l'attrice si aspettava era di poter vincere un premio Oscar.

Eppure fu proprio quello che accadde e anche la cerimonia di premiazione fu la prova di quanto poco l'attrice si aspettasse il premio. Il sito dell'Internet Movie Data Base racconta che l'attrice era così emozionata e frastornata dalla vittoria che finì col dimenticare la statuetta nel bagno delle signore. Fortunatamente riuscì a recuperarlo in tempi brevissimi, di modo che i giornalisti e la stampa potessero immortalarla con la prova tangibile del suo talento sconfinato. Un talento che l'anno successivo, il 1954, avrebbe confermato con un altro pezzo della storia del cinema: Sabrina.